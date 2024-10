Un problème d’autonomie sur iPhone 16 à cause d’iOS 18 selon des témoignages

Avec les iPhone 16, Apple propose une batterie plus performante, qui est censée considérablement améliorer l’autonomie. Cependant, la réalité serait bien différente si on en croit les retours de certains utilisateurs d’iPhone 16. Comme l’a remarqué MacRumors, une tonne de personnes se plaignent sur Reddit et le forum d’Apple de voir leur autonomie fondre comme neige au soleil !

iOS 18 fatiguerait les nouveaux iPhone 16

Normalement, quand vous achetez un nouvel iPhone, l’autonomie de celui-ci est censé être irréprochable pour minimum les trois premiers mois, car la batterie est toute neuve et sa capacité est à 100%. Malheureusement, ce ne serait pas le cas pour de nombreux possesseurs des iPhone 16. Quand on regarde sur des sites comme Reddit ou le forum d’entraide d’Apple, de nombreuses personnes se plaignent d’avoir une mauvaise autonomie depuis qu’ils ont un iPhone 16.



La cause ne serait pas les composants de l’iPhone qui serait trop energivore ni la batterie qui est toute neuve, mais bien iOS 18 qui serait trop gourmand en énergie. C’est en tout cas ce qu’en ont conclu de nombreux utilisateurs impactés par le problème. Certains espéraient que iOS 18.0.1 allait régler le problème, mais il n’en est rien, la situation s’est même empirer !

Plusieurs témoignages expriment une inquiétude sur la tournure que cela prend. Voici par exemple celui de huanbrother :

Le 16 Pro a une autonomie en veille terrible lorsqu’il est en mode sommeil (il n’est pas connecté à mon Apple Watch), et comme vous pouvez le voir sur le graphique, il exécute des activités en arrière-plan de manière excessive. Mais, devinez quoi, j’ai désactivé l’AOD (mais cela ne devrait pas être le cas puisqu’en mode sommeil, il était déjà désactivé) et j’ai activé la limitation de fréquence d’image dans les paramètres d’accessibilité (pas le mode économie d’énergie) pour désactiver ProMotion, et là, la frénésie en arrière-plan a disparu ! Cependant, cela n’a pas résolu la décharge de la batterie : en 4 heures et 20 minutes, elle a perdu 11 %, passant de 70 % à 59 %.

Le témoignage de JulianL met aussi en lumière le problème :

Je rencontre une autonomie de batterie terrible avec mon nouvel iPhone 16 Pro Max. J’ai effectué une mise à niveau depuis un 15 Pro Max, qui était sous iOS 18 et avait une santé de batterie à 99 % lorsque je l’ai vendu. Apple promettant une meilleure autonomie pour le 16, j’étais impatient de voir combien de temps supplémentaire j’obtiendrais. La réponse ? J’obtiens maintenant seulement 50 à 60 % de l’autonomie que j’avais avec mon 15 Pro Max d’un an. Vraiment décevant. Tous les paramètres sont identiques, y compris le rafraîchissement en arrière-plan désactivé globalement, le taux de rafraîchissement de l’écran réglé sur 60 Hz et la connexion verrouillée en 4G (car, pour mon usage, je ne vois absolument aucune différence dans le fonctionnement de mon téléphone avec ces paramètres, donc autant les ajuster pour une autonomie optimale). J’ai reçu mon 16 Pro Max le jour de son lancement, il a donc 19 jours maintenant ; tout indexage ou autre configuration en arrière-plan devrait être complètement terminé à ce stade.

Il y a peu de chances que le problème provienne d’un souci avec les batteries sélectionnés par Apple, car avant la commercialisation des nouveaux iPhone, Apple teste ses batteries afin d’anticiper leur performance et vérifier si elles ne génèrent pas des températures élevées. Toute porte à croire que le problème est iOS 18 !

De notre côté, nous avons l’iPhone 16 Pro Max à la rédaction et nous ne rencontrons aucun problème de ce type, au contraire l’autonomie est très bonne.