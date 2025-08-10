Galaxy S25 Edge VS iPhone 17 Air : qui gagnera la bataille de la finesse ?

Deux géants de la tech s'apprêtent à redéfinir les codes de l'ultra-finesse avec leurs prochains smartphones. Samsung vient de lancer son Galaxy S25 Edge tandis qu'Apple prépare l'iPhone 17 Air pour septembre 2025. Cette bataille de millimètres pourrait bien marquer un tournant dans l'industrie mobile, alors qu'Apple révolutionne déjà les standards avec ses iPad Pro ultra-fins.

Des épaisseurs record qui défient les lois de la physique

La course à la finesse atteint des sommets inédits avec ces deux modèles. Le Galaxy S25 Edge mesure 5,8 mm d'épaisseur tandis que l'iPhone 17 Air devrait afficher seulement 5,5 mm selon les fuites les plus récentes. Pour contextualiser, ces appareils sont plus fins que les derniers iPad Pro M4 d'Apple qui oscillent entre 5,1 et 5,3 mm selon leur taille.

Cette différence de 0,3 mm peut paraître anecdotique, mais elle représente un véritable défi d'ingénierie. Samsung réussit à intégrer une batterie de 3 900 mAh dans son châssis ultra-mince, un exploit technique remarquable. Apple, de son côté, devrait opter pour une approche plus radicale avec des compromis assumés sur l'autonomie. Dans les deux cas, on se rapproche de ce qu'il est techniquement possible de faire industriellement — on s'approche même de l'épaisseur maximale du port USB-C.

Caractéristique Galaxy S25 Edge iPhone 17 Air Épaisseur 5,8 mm 5,5 mm Poids 163 g 145 g (estimé) Écran 6,7" AMOLED 2X 120 Hz 6,6" OLED ProMotion 120 Hz Processeur Snapdragon 8 Elite A19 (2 nm) RAM 12 Go 8 Go Stockage 256/512 Go 128/256/512 Go Batterie 3 900 mAh 2 800 mAh (estimé) Photo arrière 200 MP + 12 MP ultra grand-angle 48 MP (mono capteur) Photo frontale 12 MP 24 MP 5G Sub-6 GHz + mmWave Sub-6 GHz uniquement

Stratégies opposées : polyvalence vs minimalisme

Ce tableau révèle deux philosophies diamétralement opposées. Samsung mise sur l'exhaustivité avec son Galaxy S25 Edge, intégrant un double capteur photo performant et une généreuse batterie. Le constructeur coréen prouve qu'il est possible de concilier finesse extrême et fonctionnalités premium.

Apple adopte une approche plus radicale avec le prochain iPhone 17 Air. Le passage au mono-capteur photo et la batterie réduite témoignent de la volonté de Cupertino de prioriser l'esthétique pure. Cette stratégie n'est pas sans rappeler celle adoptée pour les MacBook Air, où la finesse et le silence priment sur la puissance brute.

L'efficacité énergétique de la puce A19 gravée en 2 nm pourrait toutefois compenser partiellement ces compromis, à l'image de ce qu'Apple a réussi avec ses processeurs M4 sur les iPad Pro.

Conclusion : deux visions de l'innovation mobile

Cette bataille de la finesse illustre parfaitement les divergences stratégiques entre Samsung et Apple. Le Galaxy S25 Edge s'impose comme le smartphone ultra-fin idéal pour les utilisateurs ne voulant faire aucune concession technique, justifiant son prix premium de 1 099 euros (initialement vendu 1 249 €).

L'iPhone 17 Air, dont on ne connait pas encore le tarif, vise les adeptes du design épuré et de l'intégration ecosystémique. Son succès dépendra de la capacité d'Apple à optimiser l'autonomie malgré une batterie réduite, et à tenir les prix.

Finalement, le vainqueur de ce duel ne se déterminera pas uniquement sur les millimètres, mais sur l'équilibre trouvé entre finesse, performances et prix. Une chose est certaine : cette course pousse l'industrie vers de nouveaux standards qui bénéficieront à tous les utilisateurs.



Réponse en direct sur iPhoneSoft le 9 septembre prochain, avec le keynote des iPhone 17.