L'iPhone 17 Air impressionne par sa finesse lors des premières prises en main

Apple vient de lever le voile sur l'iPhone Air, et les premiers journalistes tech qui ont pu le manipuler sont unanimes : ce smartphone redéfinit ce qu'on peut attendre d'un appareil haut de gamme en termes de design. Avec ses 5,6 mm d'épaisseur et ses 165 grammes sur la balance, il marque une nouvelle étape dans la quête de miniaturisation d'Apple, tout en conservant des caractéristiques techniques dignes de la gamme Pro.

Un design qui défie les lois de la physique

L'iPhone Air tient du tour de magie. Comment Apple a-t-elle réussi à intégrer tant de technologies dans un châssis aussi fin ? La réponse réside dans une approche ingénieuse baptisée "plateau camera". Cette excroissance rectangulaire à l'arrière ne contient pas seulement l'appareil photo principal de 48 mégapixels, mais aussi plusieurs composants essentiels qui ont été déplacés pour libérer de l'espace dans le corps principal du téléphone.

Le châssis en titane de grade 5 (comme l'Apple Watch Ultra) apporte une robustesse surprenante à cet appareil qui pourrait sembler fragile au premier regard. Les journalistes présents lors des démonstrations notent tous la même chose : malgré sa finesse extrême, l'iPhone Air inspire confiance en main. Apple a également renforcé la protection avec son Ceramic Shield 2, offrant une résistance aux rayures trois fois supérieure à la génération précédente, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

L'écran Super Retina XDR de 6,5 pouces bénéficie de la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, une fonctionnalité jusqu'alors réservée aux modèles Pro.

Source : Engadget

Des performances Pro dans un format unique

Sous sa robe élancée, l'iPhone Air cache la puce A19 Pro, la même que celle équipant les iPhone 17 Pro, quoique avec un cœur graphique en moins. Cette décision technique permet d'offrir des performances quasi-identiques tout en maîtrisant la consommation énergétique, un défi crucial pour un appareil si fin.

L'autonomie représente d'ailleurs le principal point d'interrogation de ce nouveau modèle. Apple annonce 27 heures de lecture vidéo, soit trois heures de moins que l'iPhone 17 standard. Pour répondre aux inquiétudes, la marque propose déjà un accessoire batterie MagSafe spécialement conçu pour l'iPhone Air, promettant de porter l'autonomie à 40 heures. Les journalistes restent circonspects quant à l'autonomie et attendent de pouvoir tester l'appareil avant de s'exprimer.

Source : Engadget

Le choix d'un unique capteur photo de 48 mégapixels pourrait décevoir les utilisateurs habitués aux systèmes multi-objectifs des modèles Pro. Cependant, Apple mise sur la polyvalence de ce capteur Fusion qui propose plusieurs focales équivalentes et un zoom optique 2x. Cette approche minimaliste s'inscrit dans la philosophie de l'iPhone Air : faire plus avec moins, sans sacrifier l'essentiel. Encore une fois, il faudra attendre les premiers tests pour se faire une idée de la caméra.



D'une manière générale, tous les journalistes et influenceurs présents sur place ont été agréablement surpris par l'iPhone Air. Entre sa finesse, sa qualité de construction et son design global, certains se disent même prêts à troquer leur iPhone Pro par ce modèle ultra léger. Les premiers tests diront si l'iPhone Air est à la hauteur des promesse mais, surtout, on observera de près le succès (ou non) commercial de cette toute nouvelle proposition d'Apple.

Vidéos de prise en main

Puisqu'une vidéo vaut plus que mille mots, certains de nos confrères américains ont pu mettre la main plus longuement sur l'iPhone Air et l'ont montré sous tous les angles :