Un comparatif de finesse entre l'iPhone 17 Air et l'iPhone 17 Pro Max

Une image d'un modèle factice nous montre à quel point l'iPhone 17 Air pourrait paraître fin par rapport à l'iPhone 17 Pro Max. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes à environ 150 jours du lancement de la nouvelle gamme d'iPhone 2025, ce qui donne toujours plus de corps au fuite, à mesure que l'on se rapproche de la data fatidique.

Un écart de taille

Les unités factices sont des maquettes non fonctionnelles de téléphones basés sur des schémas provenant de la chaîne d'approvisionnement, et le célèbre informateur @MajinBuOfficial a publié une photo de deux d'entre elles : l'iPhone 17 Air à côté de l'iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max in comparison pic.twitter.com/KrGlUXDuUY — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 5, 2025

Si vous avez suivi les rumeurs jusqu'à présent, vous saurez que l'iPhone 17 Air est sur le point de remplacer numériquement l'iPhone 16 Plus dans la gamme phare d'Apple. Il ne mesurerait que 5,9 mm d'épaisseur, avec une mage d'erreur de plus ou moins 0,5 mm selon les sources. Si l'iPhone 17 Pro Max a la même épaisseur que l'iPhone 16 Pro Max, il mesurera 8,3 mm d'avant en arrière, ce qui rend le Pro Max environ 42 % plus épais que l'Air.



La finesse de l'appareil est criante sur cette photo comparative.

Voici ce qui nous attend sur la gamme iPhone 17

Si la comparaison visuelle est intéressante, ces prototypes ne nous en disent pas beaucoup plus sur ce qui nous attend. Outre les deux téléphones présentés sur cette image, il est également plus que probable qu'Apple dévoile un iPhone 17 standard et un iPhone 17 Pro. Les modèles Pro et Pro Max devraient bénéficier d'une augmentation de RAM (passant de 8 à 12 Go) ainsi que d'autres améliorations sur la partie caméra. La firme pourrait proposer la vidéo 8K et un zoom 7x.



De son côté, l'iPhone 17 Air mesurerait 6,55 pouces, soit entre l'iPhone 17 Pro de 6,3 pouces et l'iPhone 17 Pro Max de 6,9 pouces. Il aurait toutes les caractéristiques clés de la gamme, y compris la compatibilité MagSafe, la Dynamic Island, un écran OLED 120 Hz et plus encore. Seul l'appareil photo serait plus "léger" que sur les autres téléphones de la gamme. Selon plusieurs analystes, Apple aurait intégré qu'un capteur, comme sur l'iPhone 16e.



Si Apple maintient son calendrier habituel, tous ces téléphones devraient être disponibles courant septembre. Avant cela, nous aurons la Worldwide Developers Conference 25 (WWDC) dès le 9 juin juin, où nous en saurons probablement plus sur iOS 19.