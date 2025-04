L’iPhone 17 Pro offrirait un zoom optique x7

Apple prépare du lourd pour sa gamme iPhone 17, attendue en septembre prochain. Outre les rumeurs autour d’un iPhone 17 Air ultra fin pour effacer l'échec des modèles "Plus", les variantes Pro devraient bénéficier de mises à jour matérielles significatives, notamment au niveau de l'appareil photo. En plus des fuites déjà connues, un nouveau rapport suggère que l’iPhone 17 Pro pourrait réserver une surprise inattendue avec son téléobjectif. Selon le leaker Majin Bu, Apple prévoirait d’intégrer un nouvel objectif téléobjectif doté d’un capteur de 48 mégapixels. Bien que cette évolution ait été évoquée par d’autres sources, Majin Bu apporte des précisions alléchantes sur le niveau de zoom.

Un zoom "amélioré"

Actuellement, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max embarquent un téléobjectif de 12 mégapixels offrant un zoom optique 5x. Si le rapport se confirme, l’iPhone 17 Pro passerait à un zoom optique de 3,5x, soit une réduction par rapport au modèle actuel. Cependant, grâce à la résolution accrue du capteur, Apple pourrait proposer un zoom global dépassant le 5x, atteignant 7x, en recadrant l’image. Ce principe rappelle celui de l’objectif principal des derniers iPhones : avec un capteur de 48 mégapixels, l’iPhone 16 offre un zoom numérique 2x (présenté comme un téléobjectif) en recadrant une photo de 12 mégapixels, pour un résultat convaincant. Apple vante ainsi une caméra “deux-en-un”.

Notre ami leaker avance que ce changement faciliterait la prise de portraits, le zoom 5x actuel obligeant souvent à s’éloigner du sujet. Un téléobjectif 3,5x rendrait cela plus pratique, tout en conservant des options de zoom numérique étendues.



Soit, mais on aurait préféré qu’Apple conserve le 5x avec un zoom global jusqu’à 10x, à l’image du Galaxy S25 Ultra de Samsung, qui a troqué son zoom 10x natif pour un 5x avec un capteur de 50 mégapixels.



Notons que Majin Bu a un historique mitigé, ce qui invite à la prudence. Par ailleurs, d’autres sources indiquent que tous les iPhone 17 auront une caméra selfie de 24 mégapixels, et les modèles Pro inaugureront la vidéo 8K. Du côté des deux modèles standards, les clients auront enfin droit à une dalle 120 Hz.



Rendez-vous en septembre pour confirmation !