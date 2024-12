iPhone 17 : Apple va enfin améliorer le rafraîchissement (90 Hz ou 120 Hz) !

Ça y est, Apple semble enfin prête à se remettre en question à propos du taux de rafraîchissement des iPhone standards. Depuis des années, on a vu la marque à la pomme jouer la carte du "tout pour les Pro" en réservant les meilleures fonctionnalités aux versions les plus onéreuses, dont la technologie d'écran. Mais face à la montée en gamme des smartphones Android, la donne pourrait changer dès 2025 et l'iPhone 17.

Un écran enfin au niveau en 2025

Historiquement, le taux de rafraîchissement des écrans a été un point de friction. Les Android d'entrée de gamme ont rapidement su se démarquer avec des écrans 90 puis 120 Hz, pendant que l'iPhone standard reste coincé à 60 Hz, bien après l'avènement du 120 Hz chez la Pomme avec la sortie de l'iPhone 13 Pro. Autant dire que l'arrivée des iPhone 16 et 16 Plus a laissé un goût amer à certains, surtout quand on voit des concurrents proposer des écrans fluides pour un prix deux à trois fois plus bas.

Mais bonne nouvelle, cela devrait changer avec l'iPhone 17 ! Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le modèle standard de 2025 bénéficierait d'un taux de rafraîchissement amélioré. Contrairement à certaines sources, il ne parle pas d'un taux de 120 Hz, mais plutôt d'un écran entre 60 et 120 Hz, soit 90 Hz, comme ce qu'a fait Google avec le Pixel 7 par exemple. Les modèles Pro et Pro Max resteraient, eux, les rois avec leur 120 Hz. De quoi redonner un peu plus d'attrait aux modèles de base, déjà relancés cette année avec l'iPhone 16 qui a piqué quelques fonctionnalités des Pro comme le mode Macro ou les boutons Action et Camera.



Mais ce n'est pas tout car, vous le savez, Apple prépare aussi le remplacement de l'iPhone 17 Plus par l'iPhone 17 Air, un modèle qui promet d'être ultra-fin et équipé du modem 5G made in Apple. Si les rumeurs se confirment, il pourrait lui aussi se vanter d'un affichage à 90 Hz, ce qui lui confèrerait un argument supplémentaire. Apple entend en faire un véritable modèle à part, entre les modèles standard et Pro, avec comme caractéristique distinctive son design unique.



Quoi qu'il en soit, l'augmentation du taux de rafraîchissement est forcément une excellente nouvelle, tant pour les fans de vidéo que de jeux vidéo, mais aussi pour ceux qui font défiler les contenus sur les réseaux sociaux. Une fois adopté, impossible de revenir en arrière sans voir une perte de fluidité.