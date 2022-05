Google présente son Pixel 7... six mois avant sa sortie (et son Pixel 6A)

Medhi Naitmazi

En ouverture de la Google I/O, le concurrent numéro un d'Apple vient de présenter une variante de son Pixel 6, le Pixel 6A. Jusqu'ici, tout est normal. Mais l'entreprise basée à Mountain View a profité de la conférence pour lever le voile sur la gamme Pixel 2022 avec les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Or, ces deux smartphones ne sortiront pas avant six mois ! Tout cela le jour de la présentation du Sony Xperia 1 IV qui a épaté sur sa partie photo.

Déjà le Pixel 7

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ont donc été annoncés par Google. Même si il ne s’agit que d’un premier aperçu, Google coupe l'herbe sous le pied des rumeurs et reprend le contrôle sur la communication. C'était déjà le cas avec le Pixel 6, mais dans une moindre mesure.

Pour le moment, Google s'est contenté de nous montrer les futurs téléphones qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à leurs prédécesseurs.



Du côté des performances, les Pixel 7 amélioreront leur appareil photo, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait à date. Google nous parle d'une nouvelle puce Sensor et d'Android 13. Le reste attendra. Entre temps, Apple lancera ses iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Le Pixel 6A

En plus des Pixel 7, Google a annoncé le Pixel 6a, attendu depuis des mois. Il s’agit de la version plus abordable qui vient se frotter à l'iPhone SE 2022 et qui reprend leurs principales fonctionnalités et leur design bien particulier. Mais l'important c'est le prix, 459 euros seulement.



Pour baisser les coûts, Google a réduit la dalle de 6,4 à 6,1 pouces, mais aussi limité le taux de rafraîchissement à 60 Hz (contre 90 Hz), ainsi que la batterie à 4306 mAh (contre 4614 mAh). Dans le même esprit, la firme américaine a retiré la prise jack et le capteur photo principal de 50 Mpx. Le reste est identique avec deux capteurs arrières (principal et ultra grand-angle de 12 Mp chacun), un capteur avant de 8 mégapixels, des haut-parleurs stéréo, un verre de protection Gorilla Glass 3, le Wifi 6E, Bluetooth 5.2 et la 5G. Le tout avec 128 Go de stockage de base. Pas mal !



Reste à patienter car le smartphone d'entrée de gamme de Google sortira en France le 21 juillet comme en atteste le site officiel.