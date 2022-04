Gurman sur l’iPhone 14 : caméra 48 Mp, Face ID 2, coloris violet et fin du mini

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Le très bien renseigné Mark Gurman a ajouté du poids aux rumeurs selon lesquelles l'iPhone 14 sera doté d'un appareil photo de 48 Mpx sur sa gamme modèle Pro lorsqu'il sortira plus tard cette année.



Dans une nouvelle vidéo « Power On », le journaliste américain a réitéré une grande partie de ce que nous avons déjà entendu au sujet de l'iPhone 14. À savoir, qu'Apple s'en tient à un design proche de l'iPhone 13, mais avec des changements subtils sur l’encoche, les coloris et les caméras.

Fin de l’encoche et de l’iPhone mini

Pour commencer, Gurman a de nouveau confirmé qu’une découpe en forme de "pilule" pour Face ID remplacera l'encoche sur l'iPhone 14 Pro avec un nouveau Face ID revu pour l’occasion. Il a également répété les affirmations selon lesquelles Apple abandonnera l’iPhone 14 mini pour un iPhone 14 Max, délaissant le marché des petits smartphones, en attendant un iPhone SE 4 en 2023 qui pourrait reprendre ce rôle avec un changement de design.

Un changement historique sur la caméra principale

L'information la plus importante de la vidéo est sans doute la nouvelle attestation que l'iPhone 14 Pro serait doté d'un appareil photo grand angle de 48 Mpx pour prendre des photos de meilleure qualité en conditions normales, l’appareil repassant en 12 Mpx lorsque la luminosité n’est pas optimale. Une caractéristique déjà évoquée par Ming-Chi Kuo récemment qui expliquait que la diagonale du capteur 48MP augmentera de 25-35%, et la hauteur de l'objectif 7P du 48MP augmentera de 5-10%.



Selon M. Gurman, l'objectif de l'iPhone 14 ordinaire restera un appareil photo de 12 Mpx. Il a également réitéré les rumeurs selon lesquelles Apple pourrait ajouter les SMS d'urgence et appels SOS par satellite.

Le coloris violet de retour ?

Enfin, M. Gurman affirme qu'Apple travaille sur de nouvelles couleurs pour l'iPhone. Des rapports publiés vendredi suggèrent que l'une de ces couleurs pourrait être une nuance de violet qui change sous certaines lumières, tant pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max que pour les modèles normaux.

Date de sortie et prix

L'iPhone 14 est attendu pour une présentation début septembre avec un lancement avant la fin du mois, comme quasiment chaque année. Parmi les nouveautés, on s’attend également à un design légèrement plus arrondi et à une puce A16 gravée en 4 nm. Tout cela pour le même prix qu’actuellement, soit 909€ pour l’iPhone 14 et 1159€ pour l’iPhone 14 Pro. La seule inconnue reste sur le prix de l’iPhone 14 Max qui, selon nous, serait de 1009€. À moins d’une bonne surprise et qu’Apple décide de baisser de 100€ le 14 de base.



Voici la vidéo complète de Mark Gurman :