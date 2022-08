iPhone 14 Pro : coloris violet, charge 30 W, always-on et mêmes options de stockage

Nous en parlions dans l'article précédent, nous sommes à environ un mois et demi de la présentation des nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Bien que nous ayons déjà une bonne idée de ce à quoi les téléphones 2022 d'Apple pourraient ressembler, un leaker corrobore maintenant certains des rapports précédents tout en donnant quelques petits détails sur le prochain iPhone.

Des détails sur l'iPhone 14

L'utilisateur Jioriku a publié un fil de discussion sur Twitter à propos du nouveau processeur, des couleurs de l'iPhone et le nouveau mode Always-On pour la prochaine gamme d'iPhone 14. L'année dernière, à la même époque, il avait correctement prédit que l'iPhone 13 serait déverrouillé uniquement avec les yeux de l'utilisateur qui porterait un masque.

Coloris

Maintenant, il a quelques informations concernant les couleurs de l'iPhone 14. Il dit :

iPhone 14 : vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. Le rose est remplacé par le violet ;

iPhone 14 Pro : Vert, violet, argent, or et graphite. Il dit que le violet prend la place du bleu Sierra.

Jioriku n'était pas la première personne à dire qu'Apple lancerait un iPhone 14 violet. Nous avions d'ailleurs fait un rendu de ce à quoi l'iPhone 14 Pro pourrait ressembler en violet, comme vous pouvez le voir dans notre image ci-dessous.

Écran toujours allumé

À propos de la supposée fonctionnalité d'affichage permanent (always-on), Jioriku dit qu'elle semble identique à ce que nous avons vu dans les fuites Xcode de ces derniers jours. Selon lui, ce mode "ne fera que suivre les widgets de l'écran de verrouillage et n'aura aucun moyen de les rendre différents. Ils optent pour la continuité ici, donc les complications sont un miroir de l'écran de verrouillage."

Face ID revisité

Toujours sur la partie écran, les perforations sont bizarres d'après lui, mais ils sont bel et bien présents. La même technologie que l'année dernière mais une nouvelle découpe Face ID signifie que des changements logiciels amusants sont prévus pour l'avenir. Pour lui, il va se passer quelque chose à ce niveau très prochainement. Rappelons qu'Apple a prévu un trou + pilule à la place de l'encoche pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Une version titane oubliée

L'utilisateur de Twitter affirme qu'Apple a testé une option Titanium pour l'iPhone 14 Pro mais a fini par utiliser les mêmes matériaux que l'iPhone 13 Pro.

Même stockage

En outre, la fuite explique que nous aurons les mêmes options de stockage que l'année dernière, ce qui signifie de 128 Go à 1 To pour les "Pro".

Charge (un peu) plus rapide

Enfin, le prochain iPhone 2022 supportera une charge de 30W pour "des briques de 30 Watts ou plus pour la première partie d'un cycle de charge", soit jusqu'à 80%. Ensuite, le pic serait de "25-27 W."



En ce qui concerne la charge sans fil, elle devrait également progresser avec des aimants MagSafe légèrement plus forts et une nouvelle coque MagSafe Battery plus imposante.