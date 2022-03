L'iPhone 14 conservera les mêmes bordures d'écran que l'iPhone 13

Il y a 5 heures

iPhone

Alban Martin

Réagir



Le prochain iPhone 14 à venir en septembre prochain conserverait la même bordure autour de l'écran que la série des iPhone 13, selon une source asiatique non vérifiée mais très active ces derniers temps. Cela confirme que le design de la face avant ne devrait que peu évoluer, à l'exception de l'encoche sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Un design finalement assez similaire sur l'iPhone 14 ?

Selon un nouveau message du compte "yeux1122" sur le blog Naver, l'iPhone 14 reconduira la même taille de cadre autour de l'écran que l'iPhone 13 de l'année dernière, une affirmation qui contredit les récentes rumeurs qui annonçaient des bordures plus fines sur les smartphones Apple de 2022.

Apple a travaillé à réduire l'épaisseur des bordures d'écran sur une variété de ses produits récents, y compris l'Apple Watch Series 7, l'iPad mini 6 et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. On pensait logiquement que les iPhone 14 auraient suivi le mouvement



En 2020, Apple a effectivement réduit les bords des écrans Super Retina XDR de tous ses modèles d'iPhone 12, exploitant plus la surface avant que les précédents modèles. Cependant, l'iPhone 13 de l'année dernière a conservé la même taille de cadre que l'iPhone 12.



Ce que nous dit le leaker, c'est qu'Apple se concentrera plutôt sur le remplacement de l'encoche sur les modèles Pro par une découpe en forme de pilule et un poinçon pour les capteurs Face ID et la caméra.



Le blog Naver a révélé de nombreux détails ces derniers jours, notamment sur l'iPhone SE 3 et l'iPad Air 5, mais pourrait également être à l'origine du Mac Studio. Réponse ce soir à 19 heures pour le keynote en direct !