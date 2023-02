Apple confirme que l'iPhone 14 est plus puissant que l'iPhone 13 Pro malgré la même puce

Pour la première fois depuis la création de l'iPhone, Apple n'a pas proposé aux consommateurs la dernière puce à l'ensemble de la gamme iPhone 14. En effet, les modèles non Pro ont conservé la même puce que la gamme iPhone 13, autrement dit la puce A15. Si on pouvait se dire que les performances seraient identiques, ce n'est pas vraiment le cas puisque l'iPhone 14 est plus rapide que l'iPhone 13 Pro, une information confirmée aujourd'hui par Apple !

Comment expliquer cette différence de performance si c'est la même puce ?

Dans le cadre d'une interview inédite accordée au Sydney Morning Herald, Richard Dinh, directeur principal de la conception de l'iPhone, a déclaré que l'iPhone 14 offrait de meilleures performances que l'iPhone 13 Pro malgré que la puce A15 soit exactement la même. En réalité, il y a une raison simple... L'iPhone 13 Pro possède une limitation thermique plus importante que l'iPhone 14, ce qui provoque une perte de performance pour la précédente génération d'iPhone.

Voici l'explication apportée :

Les iPhone 14 ont de meilleures performances que les Pros de l'année dernière, bien qu'ils partagent la même puce, grâce à quelques remaniements internes [...]



Pour l'iPhone 14, le design a radicalement changé pour inclure une structure centrale en aluminium qui agit comme une épine dorsale [...]



Ce plan structurel central permet de dissiper plus de chaleur sur toute la surface de manière plus cohérente.

Beaucoup de consommateurs affirment qu'il est absurde de passer d'un iPhone 13 à un iPhone 14 puisque la différence des caractéristiques entre les deux modèles est très faible, c'est d'ailleurs pour cela que les ventes sont décevantes, car les renouvellements ne sont pas nombreux !

Heureusement chez Apple, on a réponse à tout. Richard Dinh a expliqué qu'il y avait plusieurs raisons de migrer à l'iPhone 14 quand on possède un iPhone 13 :

L'iPhone 14 a été sujet à plusieurs changements qui ne se voient pas à première vue, mais qui se ressentent pendant l'utilisation : il est plus léger, la réparabilité est moins coûteuse et plus simple et la durée de vie de la batterie a évolué.

L'iPhone 14 est meilleur en photo, il détient un capteur plus grand que l'iPhone 13. Il assure de meilleures performances dans les environnements où l'éclairage est faible. Le dernier modèle propose aussi un tout nouveau capteur de lumière ambiante à l'arrière. ​​​

Vous l'aurez compris, les arguments sont peu nombreux, mais le directeur de la conception affirme que ce sont des détails importants qui font toute la différence à l'usage, mais pas forcément sur le papier.



