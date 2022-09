Apple n'a pas baissé le prix des iPhone 13 en France, malgré les iPhone 14

Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a présenté cette semaine ses nouveaux iPhone 14. L'information, bien qu'éclipsée par le décès de la reine Elizabeth II, a accaparé la plupart des médias depuis mercredi soir. Alors que les tarifs américains n'ont pas bougé sur toute la nouvelle gamme, nous avions rapidement constaté une nette augmentation des prix en France, l'iPhone 14 Pro passant notamment de 1159 euros à 1329 euros. Cela est en grande partie du à la baisse de l'euro face au dollar, elle même entraînée par l'inflation qui frappe l'Europe depuis la décision de se couper du gaz russe.



En revanche, c'est la première fois qu'Apple ne baisse pas le prix de ses anciens modèles, en tout cas en France.

Une gamme iPhone mise à jour

Depuis le keynote du mercredi 7 septembre, la nouvelle gamme d'iPhone 2022 est désormais composée des :

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone SE 3 (2022)

Généralement, lors de chaque renouvellement, Apple garde un modèle de l'année passé en baissant son prix d'une centaine d'euros. Pour accompagner les iPhone 14, la société basée à Cupertino n'a pas bouleversé ses habitudes et a conservé les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Mais cette fois, avec avec une particularité au niveau de la grille tarifaire.



Aux États-Unis, l'iPhone 13 mini passe bien de 699 $ à 599 $, idem pour l'iPhone 13 qui perd 100 $ pour atteindre 699 $. Maintenant, quand on se penche sur le site Apple en France, on s'aperçoit que les deux modèles de 2021 sont toujours affichés à 809 € et 909 €, rien n'a changé. Un coup dur pour les clients potentiels qui espéraient pouvoir s'offrir un téléphone Apple récent à prix réduit. D'autant qu'ils restent très proche des iPhone 2022, comme en atteste notre comparatif entre iPhone 14 et iPhone 13.



Apple compense certainement les coûts de production et d'importation plus élevés en conservant les mêmes prix que l'an dernier, mais avec des dizaines de millions d'unités produites chaque année, la firme a certainement amorti la majorité des composants que l'on retrouve dans l'iPhone 12, l'iPhone 13 et l'iPhone 14.



Ce n'est pas pire que l'iPhone SE 2022 me direz-vous, qui a vu son prix grimper de 30 euros, passant de 529 euros à 559 euros du jour au lendemain.

Si les prix des iPhone 14 vous effrayent (à partir de 1019 €), les iPhone 13 représentent donc une alternative de choix, surtout quand on les trouve en promotion chez certains revendeurs.



