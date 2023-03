Apple vend des iPhone 13 reconditionnés aux États-Unis, toujours pas en France

Apple a ajouté en ce début de semaine une nouveauté dans son refurb, sa boutique de produits remis à neuf. Il s’agit des très recherchés iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max en version reconditionnée que l’on peut désormais acheter via sa boutique en ligne aux États-Unis.



L'iPhone 13 est disponible à partir de 619 $, l'iPhone 13 Pro à partir de 759 $ et l'iPhone 13 Pro Max à partir de 849 $. Soit de 12 à 25 % de réduction sur le prix du neuf.

Du nouveau sur le refurb

Les iPhone 13 sont sortis en septembre 2021, et bien qu'ils aient été disponibles à prix réduit dans plusieurs pays européens depuis le début de l’année (mais pas en France), c'est la première fois qu'Apple vend des iPhone 13 reconditionnés aux États-Unis. Espérons que nous soyons bientôt concernés.

Apple propose plusieurs configurations de l'iPhone 13, de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max, mais la société ne semble pas vendre d'iPhone 13 mini reconditionnés pour le moment, contrairement aux autres pays qui proposent cette gamme.



Si vous ne trouvez pas la couleur et / ou la capacité de stockage que vous voulez, patientez et revenez plus tard sur le refurb car les stocks fluctuent très rapidement.



Apple demande 619 $ pour l'iPhone 13 remis à neuf de 128 Go, ce qui représente une remise de 12 % par rapport au prix de 699 $ d'un iPhone 13 neuf. Apple ne vend plus l'iPhone 13 Pro ni le Pro Max depuis la sortie des iPhone 14 Pro, mais les prix sont inférieurs d'environ 25 % au prix d'origine lorsque les appareils étaient neufs. La boutique de produits reconditionnés est le seul moyen d'obtenir un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max auprès d'Apple. Rappelons qu’en Europe, l'iPhone 13 est disponible à seulement 979€ au lieu de 1159€.

Un produit comme neuf

Les iPhones reconditionnés d'Apple sont déverrouillés et peuvent être utilisés avec n'importe quel opérateur. Apple équipe tous les modèles d'iPhone reconditionnés de nouvelles batteries, de nouvelles coques extérieures et d'un nouveau câble USB-C vers Lightning, de sorte qu'ils sont pratiquement identiques aux iPhone neufs dans leur emballage.