Apple vend des iPhone 12 reconditionnés aux États-Unis, bientôt en France ?

Il y a 1 heure

iPhone

Julien Russo

Apple a conscience que ses iPhone attirent une masse de consommateurs, malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens de dépenser près de 1000€ dans un iPhone. C'est pour cela que la firme de Cupertino s'est lancée il y a longtemps dans le reconditionnement, il s'agit d'un moyen de s'adresser à cette clientèle qui veut du haut de gamme à des prix attractifs.

Les iPhone 12 apparaissent en reconditionnés sur le site d'Apple aux États-Unis et au Royaume-Uni

Seulement 1 an après sa sortie, les iPhone 12 sont disponibles sur le site d'Apple dans la section "produits reconditionnés", c'est une première mondiale depuis le lancement de cette génération d'iPhone.

Comme le révèle MacRumors, les iPhone 12 reconditionnés ne s'adressent pour le moment qu'à deux pays : les États-Unis et le Royaume-Uni, toutefois rassurons-nous, cette disponibilité devrait prochainement s'élargir dans d'autres pays.



Aux États-Unis, Apple présente des iPhone 12 et 12 Pro remis à neuf tandis qu'au Royaume-Uni, ce sont exclusivement des iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max. Comme d'habitude, cela se fait en fonction des stocks qui sont disponibles, ce n'est pas Apple qui choisit vraiment les iPhone qui sont proposés sur sa page dédiée au reconditionnement.



Sur l'Apple Store américain, on retrouve majoritairement des iPhone 12 de couleurs noirs, blancs et même du vert, mauve et bleu. En ce qui concerne les capacités de stockage, il y a du 64 Go, mais aussi du 128 Go, malheureusement, le 256 Go est plus difficile à trouver !

Les iPhone remis à neuf bénéficient de belles réductions pouvant aller jusqu'à -15% par rapport à un prix neuf. Prenons par exemple un iPhone 12 avec 64 Go de stockage, en passant par le reconditionnement, vous pouvez l'obtenir au tarif de 619 dollars, en neuf, il vous coûtera 729 dollars. Une jolie économie.



Les appareils mis à disposition en reconditionnement viennent essentiellement des rétractations d'achats en neuf ou encore des réparations. Le reconditionnement sur l'Apple Store en ligne a un énorme désavantage, c'est le choix. Les consommateurs ont un choix très restreint dans les produits, les nouvelles arrivées se font en fonction des stocks de retour ou de réparations. Parfois, il faut beaucoup de patience et faire des sacrifices sur la configuration parfaite à vos yeux en échange d'une belle réduction sur le prix.



L'avantage de commander des produits reconditionnés sur l'Apple Store en ligne, c'est aussi la chance de trouver de solides engagements. Vous avez l'assurance que le produit a été testé (dans sa totalité) et nettoyé en profondeur. Le système d'exploitation est souvent mis à jour manuellement et les produits sont reconditionnés dans une boîte flambant neuve avec de nouveaux câbles et accessoires. On peut le dire... C'est du reconditionnement très haut de gamme !

Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Apple propose également aux clients une garantie d'un an avec une livraison et un retour gratuits. Difficile de faire mieux.