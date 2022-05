Apple vend des iPad Air 4 reconditionnés aux États-Unis

Medhi Naitmazi

Depuis ce lundi, Apple vend l'iPad Air 4, également connu sous le nom d'iPad Air 2020, dans son magasin de produits reconditionnés, le Refurbished Store. Les clients américains peuvent y obtenir l'iPad Air de la génération précédente à un prix inférieur, une bonne idée quand on sait que le dernier modèle n’a pas apporté de grands changements.

Une baisse de 130 $ sur l’iPad Air 4

Les clients peuvent désormais économiser jusqu'à 130 dollars à l'achat de l'iPad Air de 4e génération par rapport au prix de base. Le modèle de 64 Go avec connectivité Wi-Fi est disponible au prix de 469 $ au lieu de 599$, tandis que la version de 256 Go est proposée au prix de 599 $ au lieu de 729$. Pour l'instant, aucun modèle reconditionné avec connectivité 4G n'est disponible.

Les produits reconditionnés certifiés Apple sont des produits Apple d'occasion qui subissent le processus rigoureux de reconditionnement d'Apple avant d'être proposés à la vente. Bien que seuls certains appareils soient retournés en raison de problèmes techniques, tous les appareils sont soumis au même contrôle qualité. Les appareils remis à neuf sont expédiés dans une boîte spéciale avec tous les accessoires d'origine et une garantie limitée d'un an.



Vous pouvez consulter tous les modèles remis à neuf disponibles sur le site Refurbished Store. La disponibilité et les prix peuvent varier selon les pays. En France ces modèles ne sont pas encore disponibles. En attendant, retrouvez les promotions de l’iPad Air 4 sur Amazon.

Un iPad premium

L'iPad Air de 4e génération a été présenté en septembre 2020 et il est doté d'un écran LCD Retina de 10,9 pouces, d'une puce A14 Bionic avec 4 Go de RAM, d'une caméra arrière de 12 mégapixels, d'une caméra avant de 7 mégapixels et d'un connecteur USB-C. Les principales différences avec l'iPad Air 5 de cette année sont la puce M1 avec 8 Go de RAM, la caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels avec Center Stage, la prise en charge de la 5G et un connecteur USB-C plus rapide. Les deux produits partagent le design initialement vu sur l’iPad Pro et la compatibilité avec tous les accessoires d’Apple comme le Pencil et le Magic Keyboard.