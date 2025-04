L’iPad Air M3 d'Apple est en promotion à 669 €

Si vous avez besoin d'un nouvel ordinateur ou d'une tablette, l’iPad Air M3 est une formidable option qui, avec un clavier, sait vraiment tout faire. Avec la promotion du jour, son prix passe à 669 €, contre 719 € habituellement. Cette remise de 50 € rend cette tablette, fraîchement mise à jour par Apple, encore plus séduisante pour ceux qui recherchent un équilibre entre performances et élégance.

Des nouveautés centrées sur la puce M3

L’iPad Air 2025 se distingue principalement par sa nouvelle puce M3, environ 18 % plus performante que la M2 selon les benchmarks. Pour le reste, Apple conserve l’essentiel : un écran Liquid Retina de grande qualité (11 ou 13 pouces, résolution jusqu’à 2732 x 2048 pixels), des appareils photo 12 MP fiables et un design en aluminium décliné en quatre coloris (bleu, violet, gris sidéral, lumière stellaire). L’autonomie reste solide, avec environ 10 heures d’utilisation, soit une bonne journée loin des chargeurs. Le Magic Keyboard, vendu séparément (329 € ou 349 € selon la taille), se renouvelle avec une rangée de touches de fonction et un trackpad plus grand, transformant la tablette en quasi-ordinateur portable. C'est finalement la plus grande nouveauté de cette édition.

Que disent les tests ?

Les critiques saluent la puissance de l’iPad Air M3, idéale pour les tâches exigeantes et pérenne sur plusieurs années. Cependant, cette mise à jour restre mineure pour ceux qui ont déjà un iPad Air M1 ou M2 : l’écran 60 Hz et le design inchangé restent en retrait par rapport à la gamme "Pro" bien plus chère. Le Magic Keyboard reçoit des éloges pour sa polyvalence, qui transforme la tablette, mais qui vient réduire le porte-monnaie. En somme, c’est un excellent produit intermédiaire, parfait pour ceux qui veulent une tablette fiable sans trop dépenser.

Où acheter l’iPad Air M3 ?

À ce tarif, l’iPad Air M3 est une affaire à ne pas manquer. Pour profiter de la promotion, rendez-vous sur Amazon avant que les stocks ne s’épuisent :

