La vidéo Apple d'un iPad contrôlé par la pensée d'un utilisateur

Apple a franchi une étape majeure en matière d'accessibilité avec sa technologie contrôlée par le cerveau pour iPhone, iPad et autres appareils. Une nouvelle vidéo de Synchron, partenaire de cette initiative, présente la première démonstration publique de cette fonctionnalité révolutionnaire, soulignant son potentiel à transformer l'interaction homme-machine. La firme avait évoqué le contrôle de l'iPhone par la pensée en début d'année.

Une première sur iPad

La vidéo met en scène Mark Jackson, patient atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA), connue sous le nom de maladie de Charcot, et participant à l'étude COMMAND approuvée par la FDA de Synchron, contrôlant un iPad entièrement par la pensée. Grâce à l'implant Stentrode de Synchron — une interface cerveau-ordinateur (BCI) placée dans un vaisseau sanguin au-dessus du cortex moteur du cerveau, semblable à ce que fait Elon Musk avec Neuralink — Jackson navigue sur l'écran d'accueil de l'iPad, ouvre des applications et rédige des messages sans aucune intervention physique. Le Stentrode capte les signaux neuronaux liés à l'intention motrice et les transmet sans fil à un décodeur, qui s'intègre à iPadOS via le nouveau protocole BCI Human Interface Device (HID) d'Apple.

Le protocole BCI HID d'Apple permet une communication fluide entre ses appareils et la technologie de Synchron, le système partageant dynamiquement les données contextuelles à l'écran pour optimiser les performances et la réactivité. Le Dr Tom Oxley, fondateur et PDG de Synchron, a déclaré :

C'est la première fois que le monde voit un contrôle natif par la pensée d'un appareil Apple en action. L'expérience de Mark est une percée technique et un aperçu de l'avenir de l'interaction homme-machine, où l'entrée cognitive devient un mode de contrôle courant.

Apple a collaboré avec Synchron dès 2024 pour des projets pilotes avec Apple Vision Pro, avant d'étendre l'intégration aux iPhones et iPads via ses cadres d'accessibilité. Un déploiement plus large du protocole BCI HID est prévu pour fin 2025. Synchron a implanté son Stentrode chez 10 patients aux États-Unis et en Australie, utilisant une procédure par cathéter moins invasive que les approches comme le Neuralink, évitant ainsi une chirurgie cérébrale ouverte. Rappelons que vous pouvez contrôler l'iPhone avec les yeux depuis iOS 18.



Voici la vidéo en question (si vous la voyez pas dans votre région, cliquez dessus pour ouvrir YouTube) :