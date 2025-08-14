L’iPad 12 aura bien une puce A18 (et donc Apple Intelligence)

L’iPad standard de douzième génération, aussi appelé iPad 12 s’annonce comme une évolution majeure avec l’intégration de la puce A18, selon une fuite d’Apple. Portant le nom de code J581 pour la version Wi-Fi et J582 pour la version cellulaire, cette nouvelle génération promet de hisser les performances du modèle de base à un niveau inédit, notamment grâce à la compatibilité avec Apple Intelligence. Rappelons les avancées des deux générations précédentes.

iPad 10

L’iPad 10, lancé en 2022, a marqué un tournant avec un design modernisé, un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, et la puce A14 Bionic, offrant une fluidité accrue pour les tâches quotidiennes et créatives. Il n'était plus le vilain petit canard, resté dans l'ère 2010 avec son design dépassé comme tous les précédents modèles.

iPad 11 (A16)

L’iPad 11, sorti en 2025, a perfectionné cette formule avec une puce A16, une meilleure autonomie et des améliorations logicielles, tout en intégrant des fonctionnalités d’accessibilité avancées pour un usage inclusif. Mais il n'était pas éligible à Apple Intelligence à cause de sa puce "trop ancienne".

iPad 12

Pour l’iPad 12, attendu en 2026, les nouveautés s’annoncent prometteuses. La puce A18, déjà vantée pour ses performances GPU 40 % supérieures à l’A16 et sa consommation énergétique réduite de 35 %, devrait offrir une puissance exceptionnelle. La compatibilité avec Apple Intelligence, qui exploite un Neural Engine capable de 35 trillions d’opérations par seconde, permettra des tâches d’intelligence artificielle avancées, comme l’écriture assistée ou des commandes Siri optimisées (surtout avec iOS 26.4 à venir).



Avec ces évolutions, malgré aucun changement côté design, l’iPad 12 pourrait redéfinir les standards des tablettes de base, mêlant puissance et innovation au service des utilisateurs. Espérons qu'Apple n'augmente pas son prix de 409 € !