iPad Mini 8 : des nouveautés et un prix plus bas

Apple développe actuellement l'iPad mini 8 (noms de code J510/J511), successeur de l'iPad mini 7, avec des améliorations significatives en termes de performances et d’affichage. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce nouveau modèle est « absolument » en préparation, promettant des avancées notables, même sur son tarif.

Processeur et performances

L'iPad mini 8 devrait intégrer la puce A19 Pro, probablement la version intermédiaire utilisée dans l'iPhone Air, avec un CPU à 6 cœurs (deux cœurs haute performance, quatre cœurs d'efficacité) et un GPU à 5 cœurs. Fabriquée avec un procédé N3P de 3 nanomètres de troisième génération, cette puce offre une meilleure vitesse et efficacité. Elle inclut un Neural Engine à 16 cœurs, une mise en cache dynamique de nouvelle génération et une compression d'image unifiée. Le GPU, avec une mémoire cache plus large, plus de mémoire et des accélérateurs neuronaux dans chaque cœur, offre jusqu'à trois fois les performances de calcul maximales de son prédécesseur, améliorant les tâches d'IA et les graphismes dans les jeux AAA.

Écran

Les rumeurs suggèrent que l'iPad mini 8 passera d’un écran LCD à un écran OLED, avec une taille potentiellement augmentée de 8,3 à 8,7 pouces. La technologie OLED, déjà utilisée dans les iPhone et l'iPad Pro, offre une précision des couleurs supérieure, des noirs plus profonds, un contraste élevé, des temps de réponse plus rapides et de meilleurs angles de vision. Bien que Samsung développe des panneaux OLED pour l'iPad mini, il reste incertain si l'écran supportera un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz.



Contrairement à l’iPad Pro avec un OLED LTPO à double couche, l’iPad mini pourrait utiliser un panneau LTPS à couche unique, potentiellement moins lumineux et sans ProMotion. Ce serait vraiment dommage.

Calendrier de lancement

Les rapports divergent sur la date de sortie. Omdia prévoit un iPad mini OLED en 2027, tandis que ET News et ZDNET Korea suggèrent 2026, en même temps qu’un iPad Air OLED. Samsung Display prévoirait une production de masse fin 2025, soutenant un lancement possible en 2026, peut-être au premier semestre.

Prix

Aucun changement de prix n’a été confirmé, l’iPad mini actuel débutant à 609 € (499 $). Notre confrère suggère qu’Apple pourrait envisager un modèle à prix réduit pour concurrencer des rivaux plus abordables. D'ailleurs, l’iPad de 11e génération, à partir de 409 €, offre des fonctionnalités similaires comme Touch ID et Center Stage pour les acheteurs soucieux de leur budget. Le tout avec un écran plus grand (mais moins précis).