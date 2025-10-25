Apple supprime le nom au dos des iPad et son slogan des AirTags

Apple poursuit son travail d’affinement esthétique avec le nouvel iPad Pro M5. La marque a retiré le nom de l’appareil au dos, une décision qui s’inscrit dans une stratégie plus large visant à épurer le design de ses produits. Il en va de même pour l'AirTag qui perd la mention "Designed by Apple in California".

Apple poursuit l’épuration de ses produits

Apple continue de simplifier le design de ses appareils. Sur le nouvel iPad Pro M5, la marque a retiré l’inscription « iPad Pro » à l’arrière de la tablette, ne laissant visible que le logo Apple au centre. Une évolution déjà amorcée sur d’autres modèles d’iPad, notamment les versions Air et standard, et qui se généralise désormais à la gamme professionnelle.

Ce choix s’inscrit dans une volonté claire de la marque : rendre ses produits encore plus premium et minimalistes. L’inscription au dos n’apportait rien d’essentiel, et la silhouette reconnaissable de l’iPad suffit désormais à identifier l’appareil sans aucun texte.

Mais cette tendance ne s’arrête pas aux tablettes. Comme l’ont remarqué certains utilisateurs sur X, Apple a également supprimé la mention “Designed by Apple in California” sur les AirTags, tout comme sur les iPad les plus récents. Résultat : un dos plus sobre, une écriture plus discrète, et une identité visuelle plus homogène sur l’ensemble de la gamme.

Une décision subtile mais symbolique, qui montre qu’Apple pousse encore plus loin son obsession du détail. Moins d’inscriptions, plus de design — une philosophie parfaitement alignée avec la vision de la marque : laisser parler la forme, plutôt que les mots.

Cette démarche s’inscrit aussi dans une logique de cohérence entre les différents produits Apple. En supprimant les inscriptions superflues, la marque unifie l’identité visuelle de ses appareils, qu’il s’agisse de tablettes, de traqueurs ou d’autres appareils/accessoires. Ce minimalisme accentue le côté premium et intemporel des produits, tout en renforçant l’image de marque : chez Apple, chaque détail compte, et même le moindre texte est repensé pour servir le design global.