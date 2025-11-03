iFixit démonte l’iPad Pro M5 et découvre un emplacement secret

Dans la plus pure tradition, iFixit a ouvert le nouveau iPad Pro M5 tout juste lancé. Le verdict ? Des entrailles majoritairement familières, le M4 étant matériellement très proche, mais avec quelques ajustements encourageants pour une réparation plus aisée.

Des avancées modestes en réparabilité

Le démontage commence par détacher l’écran – une opération délicate et en plusieurs étapes, qui peut facilement causer des fissures si elle n’est pas exécutée avec précision. Après avoir débranché la batterie de 38,99 Wh (inchangée par rapport au modèle M4), iFixit met en lumière un point positif : le connecteur USB-C est plus simple à remplacer. Cela augure bien pour les bricoleurs qui utilisent le programme Self Service Repair d’Apple.

Kyle Wiens d’iFixit explique dans la vidéo de démontage que c'est exactement le genre de chose qu'il aime voir de la part des fabricants. Bien que la sélection de pièces soit limitée, c’est un bon début.



Le processus suit ensuite fidèlement celui du démontage du M4, exposant les composants des caméras arrière et frontale. Toutefois, un détail a attiré notre attention près du microphone en haut de l’appareil : un espace suffisant reste inoccupé, prêt à accueillir une seconde caméra frontale. Cela correspond aux spéculations antérieures de Bloomberg selon lesquelles Apple pourrait en ajouter une seconde dans cette génération – bien qu’elle n’ait pas été intégrée.

Conclusion

iFixit conclut que l’iPad Pro M5 réserve peu de surprises sous le capot par rapport à son prédécesseur propulsé par la M4. Néanmoins, l’entreprise salue les avancées progressives d’Apple vers plus d’accessibilité pour les utilisateurs, incluant des manuels de service détaillés et des pièces de rechange bientôt disponibles. Sur l’échelle de réparabilité d’iFixit, il obtient une note moyenne de 5/10.



Regardez la vidéo complète du démontage ci-dessous :