Les iPhone 17 intègrent le programme Self Service Repair d'Apple

Les nouveaux iPhone 17 rejoignent officiellement le programme Self Service Repair d'Apple en Europe. Cette extension permet aux utilisateurs expérimentés de réparer eux-mêmes leur smartphone dernier cri, une démarche qui s'inscrit dans la volonté de prolonger la durée de vie des appareils et de répondre aux réglementations européennes et américaines sur le droit à la réparation.

Un catalogue complet de pièces détachées disponibles

Apple met à disposition une gamme étendue de composants pour l'ensemble de la série iPhone 17. Les utilisateurs peuvent commander directement depuis la boutique européenne Self Service Repair des batteries, écrans, systèmes de caméras, vitres arrière, haut-parleurs et même le module TrueDepth pour Face ID.

Les tarifs varient selon les composants et les modèles. Pour l'écran, comptez 405 € pour les iPhone 17, 17 Pro et iPhone Air, tandis que le 17 Pro Max grimpe à 489 €. Les batteries sont facturées 109 € pour l'iPhone 17 standard, et 135 € pour les versions Air et Pro. Apple propose toutefois un système de crédit après renvoi de la pièce usagée : une batterie d'iPhone Air peut ainsi revenir à 70,20 € net, et un écran de 17 Pro à 384,74 € après remboursement.

Côté photographie, le module caméra arrière coûte 199 € pour les iPhone 17 et Air, contre 299 € pour les modèles Pro. Le boîtier complet est facturé entre 252 € et 315 €. La caméra frontale avec Face ID atteint 174 €, tandis qu'un simple verre arrière revient à 128,44 € après crédit pour l'iPhone 17.



Vous avez bien lu, Apple propose pour la première fois à la vente le boitîer des iPhone. C'est une bonne nouvelle quand on connaît le taux de casse de cette partie du smartphone, mais ces fameux boîtiers sont vendus à un prix prohibitif dans le mesure où il ne s'agit que d'aluminium dans la majorité des cas.

Une approche destinée aux bricoleurs avertis

Le programme nécessite la location d'un kit d'outils spécialisé à 55,20 € pour une semaine, pesant environ vingt kilos. Cette contrainte logistique et l'investissement initial rendent la démarche peu pertinente pour une réparation unique ponctuelle. En revanche, elle peut intéresser les technophiles passionnés ou les petits réparateurs indépendants souhaitant utiliser des composants officiels Apple.

Apple accompagne cette ouverture de manuels de réparation détaillés pour chaque modèle de la gamme iPhone 17, accessibles sur son site de support. Ces guides techniques expliquent pas à pas les procédures de démontage et de remplacement. Les utilisateurs peuvent également accéder aux outils de diagnostic habituellement réservés aux Apple Store, permettant de tester écran, haut-parleurs, capteurs et appareil photo directement depuis un navigateur web.

Lancé en France début 2023 avec les iPhone 12 et 13, le Self Service Repair s'est progressivement étendu. Les iPad ont rejoint le programme en début d'année 2025, tandis que les Mac et Studio Display sont proposés depuis plusieurs mois. Avec l'arrivée des iPhone 17, Apple couvre désormais environ 70 produits différents, confirmant une stratégie d'ouverture progressive face aux exigences réglementaires européennes en matière de réparabilité, même si on sent qu'Apple avance à marche forcée.



On vous conseille tout de même de faire appel à un Apple Store ou un réparateur agrée, d'autant que l'iPhone 17 vient de sortir donc il reste sous garantie.