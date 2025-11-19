BOE : le fournisseur d'écrans de l'iPhone 17 n'est pas au niveau pour Apple

Apple revoit sa chaîne d’approvisionnement pour l’iPhone 17 et réduit sa dépendance à BOE, le fabricant chinois d’écrans. En cause : des problèmes de qualité et de rendement sur les dalles OLED LTPO. Voici les détails de cette décision et ses conséquences pour BOE et Samsung, autre fournisseur.

BOE perd du terrain sur l’iPhone 17

Apple réduit sa dépendance envers BOE pour les écrans de l’iPhone 17. Le fabricant chinois rencontre des difficultés à produire des dalles OLED de qualité et avec des rendements suffisants, notamment sur la technologie LTPO utilisée pour les modèles Pro. En conséquence, Apple a transféré une grande partie de ses commandes à Samsung Display, reconnu pour sa maîtrise de cette technologie.

BOE avait pourtant obtenu l’autorisation de fournir des écrans pour l’iPhone 17 Pro, mais ses volumes restent très limités et ne concernent principalement que le marché chinois. Les rendements trop faibles et la complexité technique des écrans LTPO ont empêché l’entreprise de répondre aux standards élevés d’Apple.

Pour Apple, la priorité est la fiabilité et l’uniformité des écrans. En concentrant ses commandes sur Samsung, la firme assure une qualité constante et simplifie la calibration visuelle entre les différents modèles de la gamme. Cette décision pourrait également renforcer la position de Samsung comme fournisseur principal d’écrans pour les iPhone à venir.

Pour BOE, cette situation constitue un revers majeur. L’entreprise devra améliorer ses capacités de production et la qualité de ses écrans pour espérer regagner une place importante sur le marché des iPhone. À l’inverse, Samsung profite de cette redistribution, consolidant sa position dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple et renforçant sa part sur les écrans haut de gamme.



Cette redistribution des commandes pourrait également influencer les délais de production et les stocks d’iPhone 17 à leur lancement. Si Samsung réussit à absorber ces volumes supplémentaires sans retard, Apple pourrait garantir une disponibilité plus stable de ses nouveaux modèles, tandis que BOE devra rattraper son retard pour rester un acteur crédible sur le long terme.



