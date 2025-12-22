Apple veut un verre ultra-mince flexible pour son iPhone Fold

Apple teste activement un verre flexible ultra-mince (UFG) de nouvelle génération pour son iPhone pliable au format livre, dans le but de rendre le pli de l'écran pratiquement invisible et de résoudre l'un des problèmes les plus persistants de la technologie des écrans pliables.

Un écran qui concentre tous les efforts

Selon le leaker fiable Digital Chat Station sur Weibo, Apple évalue des panneaux UFG à épaisseur variable : un verre plus fin dans la zone de pliage pour une meilleure flexibilité, et des sections plus épaisses ailleurs pour garantir une rigidité et une durabilité optimales.



Contrairement aux pliables actuels qui utilisent du verre ultra-mince standard (UTG) et qui présentent souvent une déformation au niveau de la charnière, cette approche UFG distribue les contraintes de flexion de manière plus uniforme. En théorie, cela pourrait rendre le pli imperceptible lors d'une utilisation quotidienne.

Bien que cette phase intervienne tard dans le cycle de développement, elle correspond à la transition d'Apple de la validation de conception à la validation de production précoce, où les décisions matérielles majeures sont déjà verrouillées, mais les composants à haut risque continuent de subir des ajustements. La firme américaine pourrait disposer de solutions UTG plus matures en secours, et plusieurs fabricants d'écrans chinois explorent également des technologies similaires basées sur l'UFG, ce qui indique que cette technologie approche de la maturité commerciale.

iPhone Fold : Lancement attendu, prix et caractéristiques principales

L'iPhone Fold devrait adopter un design au format livre, avec un écran externe d'environ 5,3 à 5,5 pouces et un écran interne plus grand de 7,8 pouces. Il pourrait intégrer une charnière en métal liquide pour un affichage presque sans pli et être proposé à un prix compris entre 2 000 et 2 500 euros, ce qui en ferait l'iPhone le plus cher d'Apple à ce jour. Mais la rumeur veut qu'il se vende très bien, avec même des ruptures de stocks la première année.