iPhone 17e : les premiers tests saluent un iPhone à la hauteur des attentes

L’iPhone 17e sera disponible sur le marché dans deux jours. Comme chaque année, les premiers tests officiels viennent de tomber et, sans surprise, il se montre à la hauteur des attentes. Toutefois, cette année, l’iPhone 17 lui fait de l’ombre tant il se révèle particulièrement complet.

iPhone 17e : les premiers avis saluent un iPhone plus complet… mais qui met encore plus en valeur l’iPhone 17

Les premiers tests de l’iPhone 17e viennent d’être publiés par la presse spécialisée. Ce modèle représente l’entrée de gamme de la génération 2026 d’Apple. Les avis sont globalement positifs : Apple a corrigé plusieurs défauts du modèle précédent, tout en conservant une approche volontairement simple et accessible. Cependant, de nombreux journalistes soulignent aussi un point intéressant : l’iPhone 17e rend l’iPhone 17 standard encore plus attractif.

Un iPhone d’entrée de gamme amélioré

Avec l’iPhone 17e, Apple a corrigé plusieurs critiques adressées à la génération précédente.



Parmi les améliorations les plus souvent mentionnées dans les tests :

retour de MagSafe

stockage de base porté à 256 Go

nouvelle puce A19

modem Apple C1X plus rapide et plus efficace

protection Ceramic Shield 2

capteur photo principal 48 MP avec zoom 2x

Le retour de MagSafe est particulièrement apprécié. Son absence sur le modèle précédent avait été très critiquée, car elle empêchait l’utilisation de nombreux accessoires magnétiques populaires comme les chargeurs ou les portefeuilles compatibles.

Des performances solides pour un usage quotidien

Grâce à la puce A19, l’iPhone 17e offre des performances très solides pour la plupart des usages : navigation, réseaux sociaux, streaming ou jeux.



Les premiers tests évoquent :

une interface très fluide

une autonomie correcte pour une journée complète

de bonnes performances générales

la compatibilité avec Apple Intelligence et iOS 26

Pour beaucoup de testeurs, cela en fait un iPhone simple et fiable, idéal pour les utilisateurs qui veulent rester dans l’écosystème Apple sans payer le prix des modèles plus haut de gamme.

Des limitations toujours présentes

Malgré ces améliorations, l’iPhone 17e reste clairement positionné comme un modèle d’entrée de gamme.



Les principales limites relevées par les critiques sont :

écran limité à 60 Hz

absence de ProMotion

pas d’Always-On Display

pas de Dynamic Island

un seul appareil photo arrière

absence d’ultra-grand-angle

Le capteur photo principal est jugé correct dans de bonnes conditions de lumière, mais il reste moins polyvalent que les systèmes photo des modèles supérieurs.

Un modèle qui met en valeur l’iPhone 17

Plusieurs médias soulignent que l’existence de l’iPhone 17e rend l’iPhone 17 encore plus intéressant.



Pour environ 250 euros de plus, l’iPhone 17 propose notamment :

un écran 120 Hz ProMotion

Dynamic Island

un appareil photo ultra-grand-angle

un écran plus avancé

Pour cette raison, certains testeurs estiment que les utilisateurs qui peuvent se le permettre auront intérêt à choisir directement l’iPhone 17.

Verdict des premiers tests

Dans l’ensemble, l’iPhone 17e est considéré comme un très bon smartphone "d’entrée de gamme".

points forts

prix plus accessible

stockage de base de 256 Go

puce A19 performante

retour de MagSafe

bonne autonomie

points faibles

écran limité à 60 Hz

appareil photo unique

fonctionnalités plus limitées que l’iPhone 17

En résumé : l’iPhone 17e est un iPhone simple, efficace et bien amélioré, mais il reste volontairement limité pour laisser une vraie place à l’iPhone 17 dans la gamme. Mais à 719 € c'est un excellent smartphone pour de nombreux utilisateurs.

