iPhone 17e : les premiers tests saluent un iPhone à la hauteur des attentes
- Alexandre Godard
- Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)
L’iPhone 17e sera disponible sur le marché dans deux jours. Comme chaque année, les premiers tests officiels viennent de tomber et, sans surprise, il se montre à la hauteur des attentes. Toutefois, cette année, l’iPhone 17 lui fait de l’ombre tant il se révèle particulièrement complet.
iPhone 17e : les premiers avis saluent un iPhone plus complet… mais qui met encore plus en valeur l’iPhone 17
Les premiers tests de l’iPhone 17e viennent d’être publiés par la presse spécialisée. Ce modèle représente l’entrée de gamme de la génération 2026 d’Apple. Les avis sont globalement positifs : Apple a corrigé plusieurs défauts du modèle précédent, tout en conservant une approche volontairement simple et accessible. Cependant, de nombreux journalistes soulignent aussi un point intéressant : l’iPhone 17e rend l’iPhone 17 standard encore plus attractif.
Un iPhone d’entrée de gamme amélioré
Avec l’iPhone 17e, Apple a corrigé plusieurs critiques adressées à la génération précédente.
Parmi les améliorations les plus souvent mentionnées dans les tests :
- retour de MagSafe
- stockage de base porté à 256 Go
- nouvelle puce A19
- modem Apple C1X plus rapide et plus efficace
- protection Ceramic Shield 2
- capteur photo principal 48 MP avec zoom 2x
Le retour de MagSafe est particulièrement apprécié. Son absence sur le modèle précédent avait été très critiquée, car elle empêchait l’utilisation de nombreux accessoires magnétiques populaires comme les chargeurs ou les portefeuilles compatibles.
Des performances solides pour un usage quotidien
Grâce à la puce A19, l’iPhone 17e offre des performances très solides pour la plupart des usages : navigation, réseaux sociaux, streaming ou jeux.
Les premiers tests évoquent :
- une interface très fluide
- une autonomie correcte pour une journée complète
- de bonnes performances générales
- la compatibilité avec Apple Intelligence et iOS 26
Pour beaucoup de testeurs, cela en fait un iPhone simple et fiable, idéal pour les utilisateurs qui veulent rester dans l’écosystème Apple sans payer le prix des modèles plus haut de gamme.
Des limitations toujours présentes
Malgré ces améliorations, l’iPhone 17e reste clairement positionné comme un modèle d’entrée de gamme.
Les principales limites relevées par les critiques sont :
- écran limité à 60 Hz
- absence de ProMotion
- pas d’Always-On Display
- pas de Dynamic Island
- un seul appareil photo arrière
- absence d’ultra-grand-angle
Le capteur photo principal est jugé correct dans de bonnes conditions de lumière, mais il reste moins polyvalent que les systèmes photo des modèles supérieurs.
Un modèle qui met en valeur l’iPhone 17
Plusieurs médias soulignent que l’existence de l’iPhone 17e rend l’iPhone 17 encore plus intéressant.
Pour environ 250 euros de plus, l’iPhone 17 propose notamment :
- un écran 120 Hz ProMotion
- Dynamic Island
- un appareil photo ultra-grand-angle
- un écran plus avancé
Pour cette raison, certains testeurs estiment que les utilisateurs qui peuvent se le permettre auront intérêt à choisir directement l’iPhone 17.
Verdict des premiers tests
Dans l’ensemble, l’iPhone 17e est considéré comme un très bon smartphone "d’entrée de gamme".
points forts
- prix plus accessible
- stockage de base de 256 Go
- puce A19 performante
- retour de MagSafe
- bonne autonomie
points faibles
- écran limité à 60 Hz
- appareil photo unique
- fonctionnalités plus limitées que l’iPhone 17
En résumé : l’iPhone 17e est un iPhone simple, efficace et bien amélioré, mais il reste volontairement limité pour laisser une vraie place à l’iPhone 17 dans la gamme. Mais à 719 € c'est un excellent smartphone pour de nombreux utilisateurs.
