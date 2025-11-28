Les 10 nouveautés attendues sur l'iPhone 18 Pro

Attendus pour septembre 2026, l’iPhone 18 Pro et sa version Pro Max s’annoncent comme une évolution majeure plutôt qu’une révolution esthétique. Si la silhouette globale restera fidèle à celle de l’iPhone 17 Pro, Apple préparerait plusieurs changements significatifs qui pourraient redéfinir l’expérience premium. Voici tout ce que l'on sait à date !

Design de l'iPhone 18 Pro

Côté design, la grande nouveauté serait un dos en verre teinté dans la masse, unifiant le coloris actuellement en deux teintes. Des rumeurs parlent même d'un verre légèrement transparent permettant d'apercevoir des composants comme le cercle MagSafe ou la batterie. Un look futuriste qui rappellerait les prototypes translucides d’Apple des années 90, modernisé. Le châssis gagnerait quelques dixièmes de millimètre d’épaisseur pour accueillir une batterie nettement plus généreuse (estimée entre 5 200 et 5 300 mAh sur le Pro Max). Côté couleurs, trois teintes audacieuses sont testées : un bordeaux profond, un brun café et un violet intense. Une seule devrait survivre jusqu’à la production.

Face ID et appareils photos

À l’avant, la révolution est attendue : Face ID passerait enfin sous l’écran, réduisant drastiquement la taille du Dynamic Island (qui conserverait la caméra selfie visible pour des questions de qualité). Certains schémas évoquent même un poinçon unique aligné à gauche, comme sur certains Android haut de gamme. La caméra selfie grimperait à 24 Mpx, contre 18 Mpx aujourd’hui.



L’appareil photo arrière ferait un bond technologique avec un nouveau capteur principal « 3 piles » signé Samsung, couplé à une ouverture variable (probablement f/1.5 à f/2.4). Ce mécanisme physique, inspiré des vrais appareils photo Reflex, permettrait d’optimiser la lumière en faible luminosité ou d’augmenter la profondeur de champ en plein jour.



Le bouton Camera Control serait simplifié : exit les fonctions capacitives, il ne répondrait plus qu’à la pression.

La puissance des puces Apple

Sous le capot, la puce A20 Pro inaugurera le procédé 2 nm de TSMC, promettant un gain significatif en performance et en efficacité énergétique. Adieu Qualcomm : Apple remplacerait le modem 5G par son propre « C2 », avec prise en charge du mmWave aux États-Unis… et surtout de la 5G par satellite (internet et appels en pleine nature, tant qu’on voit le ciel). Actuellement, seul l'iPhone 16e et l'iPhone Air ont un modem maison, respectivement C1 et C1X.



La chambre à vapeur serait évidemment reconduite, mais en acier inoxydable pour être encore plus efficace lors des sessions intensives.



Lancement prévu à l’automne 2026, en même temps que le tout premier iPhone Fold, un modèle pliable. Les iPhone 18, 18e et iPhone Air 2 suivraient au printemps 2027. Si même la moitié de ces rumeurs se concrétise, l’iPhone 18 Pro pourrait bien être l’un des plus gros bonds de la gamme Pro depuis l’arrivée de la Dynamic Island. Rendez-vous en septembre pour savoir si Apple a vraiment gardé le meilleur pour 2026.