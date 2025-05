Face ID sous l’écran : enfin prévu pour l’iPhone 18 Pro ?

Depuis plusieurs années, la rumeur d’un Face ID intégré sous l’écran circule régulièrement autour des futurs iPhone, alimentant l’espoir d’un design encore plus épuré. Pourtant, malgré les attentes, cette technologie a été repoussée à plusieurs reprises par Apple, notamment en raison de contraintes techniques liées à la qualité de l’image et à la fiabilité du capteur. Mais cette fois, selon un nouveau rapport, son arrivée pourrait enfin se concrétiser avec l’iPhone 18 Pro en 2026.

À quand Face ID sous l'écran ?

Selon un rapport de The Information, les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus pour septembre 2026, pourraient être les premiers à intégrer la technologie Face ID sous l’écran. Cette avancée permettrait de supprimer l’encoche en forme de pilule actuelle, ne laissant qu’un petit trou dans le coin supérieur gauche de l’écran pour la caméra frontale.

Vers une expérience d’écran quasi totale

En intégrant les capteurs Face ID sous l’écran, Apple viserait à offrir une surface d’affichage plus immersive, réduisant les interruptions visuelles. Cette évolution pourrait marquer la fin de la Dynamic Island, bien que son avenir reste incertain. Certains analystes suggèrent qu’elle pourrait être conservée sous une forme réduite ou repensée pour s’adapter à ce nouveau design.

Lancement prévu et perspectives futures

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont attendus pour l’automne 2026. Cette innovation s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple visant à proposer des designs toujours plus épurés. D’ailleurs, des rumeurs évoquent qu’en 2027, pour le 20e anniversaire de l’iPhone, Apple pourrait dévoiler un modèle avec un écran véritablement bord à bord, intégrant à la fois la caméra frontale et le système Face ID sous l’écran.

Face ID : une technologie inégalable mais difficile à cacher

Face ID repose sur un système de reconnaissance faciale 3D unique sur le marché, combinant projecteur de points, caméra infrarouge et illuminateur pour cartographier précisément le visage, même dans l’obscurité ou sous différents angles. En 2025, aucune autre marque n’a égalé ce niveau de sécurité et de fiabilité, la majorité des smartphones Android se contentant encore de capteurs 2D bien moins sûrs. Cette complexité explique pourquoi Apple n’a pas encore pu proposer d’iPhone avec un écran totalement intégral : intégrer tous ces capteurs sous l’écran, sans compromis sur les performances, reste un défi technologique majeur.