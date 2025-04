La refonte de l’iPhone 19 pour ses 20 ans va coûter

Après avoir dévoilé l'iPhone X en 2017, Apple prépare une refonte majeure de l’iPhone en 2027 pour célébrer le 20e anniversaire de son téléphone. Bien que les détails soient encore rares, cette refonte devrait intégrer une utilisation extensive de verre, signalant une conception premium toujours plus poussée. Cependant, cette édition spéciale pourrait afficher un prix particulièrement élevé, en raison de défis de fabrication et de politiques commerciales.

Tarifs douaniers et contraintes de production

Les tarifs douaniers actuels des États-Unis sur les importations chinoises, allant de 145 % à 245 %, représentent un obstacle majeur à date. Bien que le secteur technologique bénéficie actuellement d’exemptions, celles-ci ne sont pas garanties à long terme. Apple a intensifié la production d’iPhones en Inde, capable désormais de répondre à environ un tiers de la demande annuelle aux États-Unis. Toutefois, déplacer l’ensemble de la production hors de Chine est un processus lent, bien que la firme souhaite produire la totalité de ses besoins locaux en Inde d'ici l'an prochain.

Un design complexe

La conception avancée de l’iPhone du 20e anniversaire, probablement l'iPhone 19 (à moins qu'Apple ne le nomme iPhone XX), intégrant de nouveaux composants et techniques de production, rend la fabrication hors de Chine difficile d’ici 2027. Selon Mark Gurman de Bloomberg, bien que les usines indiennes d’Apple égalent la qualité chinoise pour les modèles actuels, la complexité de l'iPhone "anniversaire" nécessitera probablement l’écosystème de fabrication avancé de la Chine. Apple n’a jamais lancé une nouvelle conception majeure en dehors de l’Empire du milieu pour la production initiale, et le PDG Tim Cook a récemment salué l’expertise manufacturière inégalée de la Chine.

Implications sur le prix

Même sans frais de douane supplémentaires, la conception premium de l’iPhone 19 entraînerait probablement un prix plus élevé, comme ce fût le cas en 2017 pour l'iPhone X qui arborait un design tout écran avec Face ID, une première. Cependant, si les tarifs douaniers persistent et que la production reste dépendante de la Chine, le coût pourrait augmenter considérablement. Bien qu’Apple cherche à tout prix à atténuer l’impact des taxes, y parvenir pour un modèle de pointe d’ici 2027 semble improbable. Et rappelons que l'entreprise doit également lancer son premier iPhone pliable, l'iPhone Fold, l'an prochain. Là encore, elle devrait se reposer sur l'expertise chinoise, pour éviter tout faux pas dans la production à grande échelle.



Qu'attendez-vous des modèles de 2027 ? Et quel prix imaginez-vous ? +100, +200 € ? On se rapproche des 1 500 €...