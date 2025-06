iOS 26 : une refonte complète des réglages Batterie sur iPhone

Les nouvelles fonctionnalités de l'app Batterie d'iOS 26 marquent une évolution significative dans la gestion de l'autonomie sur iPhone. Apple a repensé cette section des Réglages avec une approche plus intelligente et détaillée, offrant aux utilisateurs des outils inédits pour comprendre et optimiser leur consommation énergétique.

Une interface Batterie complètement repensée

La refonte de l'interface constitue l'un des changements les plus visibles d'iOS 26. Apple a abandonné l'affichage traditionnel séparant les vues 24 heures et 10 jours au profit d'une présentation hebdomadaire unifiée. Cette nouvelle approche met l'accent sur la comparaison avec vos habitudes d'usage, vous indiquant clairement si votre consommation actuelle est supérieure, inférieure ou similaire à votre moyenne habituelle.

L'innovation réside dans la granularité des informations proposées. Le système analyse désormais le comportement de chaque application et explique précisément pourquoi elle a consommé plus d'énergie que d'ordinaire. Vous découvrirez si une app a fonctionné plus longtemps en arrière-plan, si elle est restée active à l'écran plus que nécessaire, ou si elle a envoyé un volume inhabituel de notifications. Cette transparence permet enfin d'identifier concrètement les causes d'une décharge anormale et d'agir en conséquence.

La navigation temporelle s'enrichit également : vous pouvez parcourir les sept derniers jours pour analyser votre consommation quotidienne, avec une distinction claire entre l'usage actif et l'idle de l'écran. Les sessions de charge sont également répertoriées avec leur durée, offrant une vision complète de vos cycles d'utilisation.

Des fonctionnalités intelligentes pour une meilleure autonomie

iOS 26 introduit également le mode Adaptive Power et l'estimation du temps de charge, deux nouveautés qui complètent cette refonte. Le mode adaptatif, alimenté par Apple Intelligence, procède à des ajustements subtils de performance en arrière-plan pour prolonger l'autonomie sans compromettre l'expérience utilisateur. Parallèlement, l'iPhone affiche désormais une estimation du temps nécessaire pour atteindre une charge complète, une fonctionnalité surprenamment absente jusqu'alors qui permet d'identifier rapidement un chargeur défaillant ou un câble endommagé.

Ces nouveautés s'inscrivent dans la continuité des efforts d'Apple pour optimiser l'autonomie, un enjeu crucial dans un contexte où les smartphones intègrent des fonctionnalités toujours plus gourmandes en énergie.

iOS 26 sera disponible en version bêta publique le mois prochain avant son déploiement général à l'automne, accompagnant probablement la sortie de la nouvelle gamme iPhone.