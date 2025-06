iOS 26 : les fonctionnalités exclusives aux iPhone 15 Pro et plus récents

Avec iOS 26, Apple continue de limiter certaines de ses innovations aux iPhone les plus récents. Plusieurs fonctionnalités clés ne seront disponibles qu’à partir de l’iPhone 15 Pro. Voici ce que seuls ces modèles pourront faire.

iOS 26 : Apple garde ses plus grandes nouveautés pour les iPhone 15 Pro (et plus récents)

Chaque année, Apple présente de grandes nouveautés logicielles avec la nouvelle version d’iOS… mais toutes ne sont pas accessibles à tous les iPhone. Comme toujours, certaines fonctions sont réservées aux modèles les plus récents, avec pour principale justification la puissance nécessaire pour les faire tourner correctement.

Avec iOS 26, disponible en septembre, Apple continue dans cette direction. Voici les fonctionnalités majeures qui ne seront accessibles qu’aux iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et modèles plus récents (iPhone 16 et 17).

Recherche visuelle sur l’écran

Apple étend la reconnaissance d’image à l’ensemble de ce qui s’affiche à l’écran. Vous pourrez analyser un texte, un objet ou une photo sans avoir à ouvrir l’app Photos. Cette fonction repose en grande partie sur le bouton Action des modèles Pro, et Apple n’a pas prévu d’alternative logicielle pour les iPhone qui en sont dépourvus.

Raccourcis boostés par l’intelligence artificielle

Les nouveautés IA dans l’app Raccourcis (suggestions automatiques d’actions, enchaînements plus fluides, interprétation du langage naturel) ne seront pas disponibles sur les iPhone plus anciens. Seuls les modèles récents sont jugés capables de gérer localement ce traitement.

Traduction en direct dans iMessage, FaceTime et Téléphone

Une fonction très attendue : la traduction automatique et en direct des conversations. Que ce soit dans un appel vocal, une visioconférence ou un message texte, iOS 26 pourra traduire ce que vous entendez ou lisez en temps réel… mais seulement sur les derniers iPhone, grâce à leur moteur neuronal plus puissant.

Suivi de commandes dans Apple Wallet (Cartes)

Apple Wallet proposera désormais un suivi automatique des livraisons, en scannant vos mails et messages liés à une commande. Vous n’avez rien à faire, tout est géré par l’IA… mais encore une fois, cette intelligence-là est réservée aux iPhone les plus récents.

Suggestions intelligentes dans Rappels

iOS 26 pourra désormais créer des rappels à votre place en analysant vos messages, vos mails ou vos habitudes. Pratique, mais réservé aux modèles récents équipés des dernières puces une fois de plus.

Fonds personnalisés dans iMessage (via Image Playground)

Tout le monde pourra mettre une image simple en tant qu'arrière-plan dans une conversation… Mais les fonds vraiment personnalisés et générés par IA via Image Playground seront exclusifs aux iPhone 15 Pro et plus récents.

Sondages automatiques dans les conversations

Créer un sondage dans un groupe iMessage sera possible sur tous les iPhone, mais la suggestion automatique d’un sondage en fonction du contexte (exemple : “On mange quoi ce soir ?”) sera une exclusivité des modèles récents, une fois encore grâce à l’IA.

Quand Apple veut, Apple peut…

Cette stratégie n’est pas nouvelle. À l’époque, Apple affirmait que Stage Manager sur iPad ne pouvait fonctionner que sur les modèles très récents, car trop lourd pour les "anciens" iPad. Mais avec iPadOS 26, Apple vient de rendre la gestion multitâche accessible aux anciens modèles, preuve que des choix techniques sont parfois plus marketing qu'autre chose.

Il est donc fort probable qu’un iPhone 14 Pro, pourtant encore très puissant, soit parfaitement capable de faire tourner ces nouveautés IA… si Apple le décidait.