Avec la sortie d’iPadOS 26, Apple transforme radicalement l’expérience multitâche de l’iPad en introduisant une gamme de fonctionnalités avancées de fenêtrage conçues pour améliorer la productivité et simplifier les flux de travail. En clair, la firme a repris une partie de l'expérience macOS pour la mettre sur iPadOS. Cependant, cette mise à jour majeure s’accompagne d’un compromis notable : la suppression complète de deux fonctionnalités multitâches emblématiques, Split View et Slide Over, qui ont été des piliers de l’expérience iPadOS pendant des années. Quant à Stage Manager, il reste en vie, mais pour combien de temps ?

Une nouvelle approche plus rationnelle

Dans les versions précédentes d’iPadOS, Apple maintenait une variété de systèmes multitâches, permettant à des fonctionnalités comme Split View, Slide Over et autres de coexister, même lorsque de nouvelles capacités étaient introduites. Cette approche garantissait une flexibilité pour les utilisateurs selon leurs préférences et hatibudes. Cette fois, iPadOS 26 rompt avec cette tradition en supprimant totalement Split View et Slide Over, marquant un virage audacieux vers une solution de fenêtrage unifiée qui unifie l'expérience entre iPad et Mac.

Étonnamment, Stage Manager, un autre pilier du multitâche introduit sur iPadOS 16, reste en place et a été encore affiné dans iPadOS 26. Il continue de jouer un rôle central dans les capacités multitâches de l’iPad, s’intégrant parfaitement au nouveau système de fenêtrage pour offrir aux utilisateurs une expérience plus cohérente et puissante.

Au total, vous avez le choix entre trois gestions de fenêtres sur iPadOS 26 :

Plein écran

Stage Manager

Placement libre

Bien que la suppression de Split View et Slide Over puisse décevoir certains utilisateurs de longue date, la décision d’Apple reflète un engagement à rationaliser iPadOS et à faire évoluer la plateforme vers un paradigme multitâche plus moderne et flexible.

Un multitâche non définitif

Apple vient de livrer la première version bêta d'iPadOS 26 ce lundi. Il est donc toujours possible que des modifications soient apportées au multitâche avant la sortie de la version finale à l'automne. Consultez notre article pour installer iOS 26.