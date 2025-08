Tim Cook confirme que les bêtas d'iOS 26 ont connu un succès sans précédent

Tim Cook vient de confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà : les bêtas développeur d'iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26 battent tous les records de popularité chez Apple. Lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre, le PDG a souligné "l'excellent élan qui se construit autour de nos plateformes".

Le design Liquid Glass fait sensation

Cette popularité record s'explique en grande partie par l'introduction du nouveau langage de design Liquid Glass qui transforme l'expérience utilisateur sur tous les appareils Apple. Cette interface aux allures translucides et fluides représente l'évolution visuelle la plus marquante depuis des années, avec ses animations fluides et ses effets de réfraction qui estompent la frontière entre physique et numérique. Malgré toutes les critiques du début et les réajustements opérés par Apple, force est de constater que la nouvelle interface est un succès.

iOS 26, macOS 26 et iPadOS 26 sont de loin les bêtas développeur les plus populaires que nous ayons eues.

La cohérence de ce design à travers iPhone, iPad et Mac crée une expérience unifiée particulièrement séduisante pour les développeurs qui souhaitent adapter leurs applications au plus vite. Sans compter que de nombreux utilisateurs non-développeurs ont également voulu découvrir ces nouveautés avant même la sortie des bêtas publiques fin juillet — même si on ne vous conseille pas de le faire.

iPadOS 26 franchit un cap décisif

Au-delà du design, iPadOS 26 marque un tournant historique en rapprochant considérablement l'iPad d'un véritable ordinateur. L'intégration d'une barre de menu similaire à macOS et d'un nouveau système de fenêtrage disponible sur tous les modèles d'iPad — y compris l'iPad mini — représente une avancée majeure pour la productivité.

Cette transformation d'iPadOS explique en partie l'engouement des développeurs, d'autant que la suppression des 99 dollars annuels de frais d'adhésion au programme développeur en 2023 facilite l'accès aux bêtas. Avec la sortie récente des bêtas publiques, Apple peut s'attendre à voir ces chiffres d'adoption grimper encore davantage.



Source