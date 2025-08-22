Apple cesse de signer iOS 18.6, downgrade impossible

Apple a stopper la signature d'iOS 18.6 sur ses serveurs, empêchant ainsi les utilisateurs de rétrograder depuis iOS 18.6.1 ou iOS 18.6.2 vers iOS 18.6. Cette décision, qui fait suite à la sortie d’iOS 18.6.1 il y a un peu plus d’une semaine et d’iOS 18.6.2 mercredi, a des implications importantes pour les utilisateurs avec le correctif d'une faille de sécurité.

Pour la sécurité des utilisateurs

Depuis quelques temps, Apple arrête de signer les anciennes versions d’iOS dans un délai d’une à deux semaines après la sortie d’une nouvelle mise à jour. Lorsqu’une version n’est plus signée, elle ne peut pas être installée sur un iPhone en raison d’un processus de vérification côté serveur qui contrôle la signature numérique du logiciel. Cela garantit que les utilisateurs exécutent la dernière version d’iOS avec les correctifs de sécurité les plus récents, réduisant ainsi l’exposition aux vulnérabilités connues.

Cependant, cette pratique limite également la capacité des adeptes du jailbreak à rétrograder vers des versions comme iOS 18.6, qui pourraient présenter des failles exploitables — dans le but de personnaliser iOS au-delà des restrictions d’Apple en contournant les mesures de sécurité. Mais à date, aucun jailbreak n'est disponible pour iOS 18, en tout cas sur les appareils récents. Et ce n'est pas si grave, étant donné les nombreuses possibilités désormais offertes aux utilisateurs comme le changement de teintes des icônes, les widgets sur l'écran verrouillé, l'effet 3D sur le lockscreen ou encore le changement des deux raccourcis.

Les dernières versions

La mise à jour iOS 18.6.1, accompagnée de watchOS 11.6.1, a réintroduit la surveillance de l’oxygène sanguin pour l’Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2 aux États-Unis, répondant à une limitation précédente. La sortie ultérieure d’iOS 18.6.2 s’est concentrée sur la fourniture de correctifs de sécurité critiques, probablement pour combler des vulnérabilités qui pourraient être ciblées par les développeurs de jailbreak ou des acteurs malveillants afin de dérober des données confidentielles.