Apple arrête de signer iOS 18.1, downgrade impossible

Apple a cessé de signer iOS 18.1 et iPadOS 18.1 un peu plus de deux semaines après le déploiement d'iOS 18.1.1, une mise à jour conçue pour corriger les « vulnérabilités activement exploitées ». Cette action empêche efficacement toute nouvelle rétrogradation à partir des dernières versions du firmware, ce qui signifie que ceux qui ont mis à jour vers iOS 18.1.1 (ou iOS 18.2 bêta) ne peuvent plus revenir à iOS 18.1.

Une habitude chez Apple

Auparavant, les utilisateurs pouvaient rétrograder leurs appareils en utilisant des raccourcis clavier spécifiques pendant le processus de restauration dans iTunes, le Finder sur macOS ou l'application Appareils Apple, mais les serveurs de firmware d'Apple rejettent désormais ces demandes de vérification.

La rétrogradation du firmware est généralement recherchée par les bêta-testeurs souhaitant revenir à une version stable, ou par la communauté du jailbreak qui vise à exploiter des vulnérabilités connues à des fins de personnalisation. Bien que moins courante pour la base d'utilisateurs générale, la possibilité de rétrograder s'est avérée cruciale lorsque de nouvelles mises à jour introduisent des bugs qui entravent considérablement les fonctionnalités de l'appareil, comme :

iPadOS 18.0 causant des blocages sur les iPad M4.

iOS 16.0 demandant excessivement des autorisations de presse-papiers.

iOS 14.7 perturbant la fonction de déverrouillage de l'Apple Watch avec Touch ID de l'iPhone.

iOS iPadOS 13.2 gèrent de manière agressive les processus d'application en arrière-plan.

Et un tas de versions ayant entrainé une énorme perte d'autonomie.

Pourquoi bloquer le retour arrière ?

La politique d'Apple est motivée par l'intention de garantir à ses clients une sécurité maximale, réduisant ainsi la vulnérabilité aux logiciels malveillants, tout en arguant qu'ils obtiennent les dernières fonctionnalités. Reste que ce procédé entrave l'utilisation pleine et entière d'une partie des utilisateurs qui préfèrent jailbreaker pour personnaliser leur appareil. Il devrait être normal de pouvoir choisir la version sur laquelle on souhaite évoluer, quitte à se passer de certaines fonctionnalités.



Qu'en pensez-vous ?