Apple arrête de signer iOS 17.3, retour en arrière impossible

Comme à son habitude, Apple a cessé de signer la version logicielle iOS 17.3, empêchant les utilisateurs d'iPhone de rétrograder vers cette mises à jour. Cette technique d’Apple est bien connue, elle permet d’obliger les utilisateurs à rester sur la dernière version logicielle qui est considéré comme étant plus bénéfique et sécurisé pour eux.

Pourquoi Apple bloque-t-elle le downgrade ?

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS afin d'empêcher les utilisateurs de rétrograder vers des versions moins sécurisées du logiciel. C'est une action communément appelée "downgrade" en anglais qui permet de revenir à un état antérieur en cas d'instabilité, d'incompatibilité ou de problème de batterie par exemple.



Apple bloque généralement les anciennes versions pour s'assurer que les clients ont installé les derniers patchs de sécurité. Mais elle le fait aussi pour bloquer le jailbreak.

La version actuelle

iOS 17.3.1 est actuellement la dernière version disponible pour le public, tandis qu'iOS 17.4 est en phase de test bêta et devrait être disponible en mars.

Rappel du contenu de la mise à jour iOS 17.3

La mise à jour cité ci-dessus a apporté quelques nouveautés et elle a également corrigée des instabilités que subissaient les utilisateurs d’iPhone.

Voici un petit rappel de ce qui a été ajouté avec iOS 17.3 :

Protection contre le vol, l’iPhone est désormais capable de détecter que la personne qui utilise le téléphone n’est peut-être pas vous. De nouveaux paramètres de sécurité s’appliquent

Playlist collaborative sur Apple Music

Fond d'écran "Unity Bloom"

Des correctifs de bugs et failles de sécurité

La version à venir

iOS 17.4 comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications, notamment l’ajout de nouveaux emojis, elle s’ouvre également aux paiements tiers via la puce NFC, exclusivement en Europe, permettant aux concurrents d’Apple Pay d’utiliser cette technologie. Une autre nouveauté majeure est l’ouverture aux App Store alternatifs, donnant plus de choix aux utilisateurs quant à l’origine de leurs applications.