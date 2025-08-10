Apple lancerait bien le nouveau Siri et les App Intents avec iOS 26.4

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple se prépare à dévoiler sa nouvelle fonctionnalité App Intents, qui permettra à Siri d'effectuer des actions au sein des applications, ainsi qu'une refonte complète de l'assistant virtuel au printemps prochain, probablement avec iOS 26.4. Une nouvelle confirmation de la part du journaliste qui ne prend pas beaucoup de risques étant donné qu'Apple avait elle-même donné cette fenêtre pendant la WWDC 25.

Un double retard

Initialement prévues pour iOS 18, ces mises à jour ont été retardées en raison de problèmes techniques. Et iOS 26 ne sera pas non plus la version du nouveau Siri. Portée par la fonctionnalité App Intents, qui concrétisera la vision ambitieuse d'Apple, et annoncée lors de la WWDC24, l'assistant virtuel sera enfin vraiment plus performant, capable de réaliser des tâches complexes sur l'iPhone d'une simple commande vocale.

Cependant, le développement rencontre des obstacles techniques d'envergure. Notre confrère rapporte des inquiétudes internes chez Apple, les ingénieurs peinant à garantir que les App Intents fonctionne de manière fluide avec un nombre suffisant d'applications et reste précis, particulièrement dans des domaines critiques comme la santé ou la banque. Pour réduire les risques, Apple collabore avec de grandes entreprises pour tester la fonctionnalité avant son lancement. Il est même envisagé de limiter les capacités de Siri dans les catégories sensibles ou de les exclure complètement pour éviter des erreurs graves.



L'annonce prématurée de ces fonctionnalités par Apple a suscité des critiques (et même des procès aux USA), d'autant plus que la réputation de Siri est déjà entachée dans le paysage concurrentiel de l'IA. On comprend aisément que Tim Cook n'aura pas le droit à l'erreur pour Siri 2.0. Malgré ces défis, l'entreprise prévoit de promouvoir fortement la refonte de l'assistant et l'arrivée des App Intents, dans l'espoir d'offrir une expérience utilisateur transformative au printemps prochain. Rendez-vous en mars/avril pour le lancement d'iOS 26.4.