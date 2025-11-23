Apple va privilégier la qualité avec iOS 27

Après des années d'ajouts de fonctionnalités et la refonte complète de l’interface Liquid Glass déployée sur iOS, macOS et les autres plateformes en septembre dernier, de nombreux utilisateurs se plaignent des bugs, du gonflement logiciel et d’une qualité globale en baisse. Selon le dernier bulletin "Power On" de Mark Gurman, Apple freine enfin : iOS 27 (attendue à la WWDC 2026) sera une mise à jour centrée sur le raffinement, à l’image de la légendaire OS X Snow Leopard de 2009.

iOS 27 sera plutôt maigre en nouveautés

Voici ce qu'on attend donc d'iOS 27 :

Aucune refonte majeure ni nouvelles fonctionnalités grand public spectaculaires à la WWDC 2026;

Les équipes d’ingénieurs passent au peigne fin le code pour supprimer le superflu, corriger les bugs et optimiser les performances sur iOS 27, macOS 27, watchOS, tvOS et visionOS;

Objectif : poser des bases ultra-solides pour les futurs appareils, notamment les iPhone pliables et autres produits innovants;

Pour la première fois depuis iOS 12 (2018), la qualité et la stabilité passent clairement avant la course aux nouvelles fonctions.

L’IA continue d’avancer

Apple ne va pas complètement sans nouveautés. Pour ne pas se laisser distancer dans la course à l’IA, iOS 27 inclura malgré tout des avancées significatives en intelligence artificielle, notamment :

Un agent santé dopé à l’IA (associé à un possible nouvel abonnement Apple Health+);

Le premier moteur de recherche web conçu par Apple et alimenté par l’IA Ces fonctions viendront s’ajouter à la nouvelle Siri boostée à l’IA qui arrivera avec iOS 26.4, une version qui devrait reposer sur une variante personnalisée et respectueuse de la confidentialité de Google Gemini, exécutée intégralement dans le cloud privé d’Apple – aucune donnée envoyée aux serveurs de Google.

Les autres nouveautés à attendre

Au-delà du grand ménage et des avancées en IA, Gurman signale trois autres axes de travail :

Des améliorations dédiées aux utilisateurs professionnels/entreprises; Des fonctionnalités « sur mesure » adaptées aux marchés émergents; De légers ajustements esthétiques de l’interface Liquid Glass.

Depuis des années, les utilisateurs Apple réclament exactement cela : une version dédiée au polissage plutôt qu’à l’empilement de nouvelles fonctions. Si Apple tient ses promesses, iOS 27 pourrait devenir l’équivalent moderne de Snow Leopard ou d’iOS 12 : la mise à jour qui rend tout plus rapide, plus fiable et tout simplement plus agréable au quotidien. Reste à voir si, à sa sortie l’année prochaine, iOS 27 atteindra réellement ces sommets. Nous le saurons dès juin 2026, lors de la WWDC 26 et la première bêta d'iOS 27 et de ses congénères.