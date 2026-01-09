Emoji 18.0 : les nouveautés à venir avec iOS 27

Le Consortium Unicode vient de révéler une liste préliminaire de candidats pour la version Emoji 18.0, prévue pour une finalisation en septembre 2026. Selon Emojipedia, cette sélection compte 19 emojis, dont 9 nouveaux concepts originaux.



Parmi les propositions phares : un visage plissant les yeux, des gestes du pouce pointant à gauche et à droite, un cornichon, un phare, une météore, une gomme, un filet avec manche, et un papillon monarque (plus précis que le papillon générique actuel).

Une liste assez mineure

En plus de ces 9 nouveautés, la liste inclut 10 variantes supplémentaires de tons de peau pour deux des emoji de base. Si tout est approuvé tel quel, le catalogue Unicode approcherait les 4 000 emoji recommandés.

Emojipedia propose déjà des visuels d'exemple pour ces candidats, mais Apple devra concevoir ses propres versions dans son style iconique une fois l'approbation finale obtenue. Comme toujours, cette liste reste provisoire et susceptible de modifications d'ici septembre 2026.



Comme toujours, ces nouveaux emoji arriveront via une mise à jour logicielle, probablement fin 2026 ou début 2027, dans le cadre d'iOS 27 ou d'une mise à jour intermédiaire comme iOS 27.1, iOS 27.2 ou iOS 27.3, voire iOS 27.4.



À titre de rappel, les emoji d'Emoji 17.0 (approuvés en 2025) devraient quant à eux débarquer sur iPhone, iPad et Mac avec iOS 26.3 ou 26.4, attendus dans les premiers mois de 2026. Apple intègre systématiquement les nouveautés Unicode dans ses mises à jour annuelles. Force est de constater que, après des années d'ajout en masse, les nouveautés se font de plus en plus maigre du côté des emojis, le catalogue actuel couvrant 99 % des besoins.



Quel est votre emoji préféré ? 🥸