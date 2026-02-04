Les 6 nouveautés à venir du NFC à retrouver sur iPhone 2026

Le NFC Forum vient d'annoncer une mise à jour significative de sa technologie avec la Release 15, qui quadruple la portée des connexions sans contact. Cette évolution fait passer la distance de fonctionnement de 0,5 cm à 2 cm, promettant des interactions plus fluides et moins contraignantes pour les utilisateurs. Pour les possesseurs d'iPhone, cette amélioration pourrait transformer l'expérience des paiements Apple Pay et des autres fonctionnalités NFC. A terme, il serait possible de passer le portique d'un métro sans sortir son iPhone de la poche.

Des paiements Apple Pay facilités

Le NFC Forum, organisme mondial de normalisation de la technologie Near Field Communication (NFC), a publié en ce mois de février 2026 sa dernière feuille de route technologique pluriannuelle. En tant que membre du conseil d'administration du NFC Forum, Apple devrait profiter de ces avancées qui promettent des performances plus rapides, une sécurité renforcée et des fonctionnalités élargies pour le NFC sur iPhone et d'autres appareils. Parmi les autres sociétés partenaires, on trouve Google, Huawei, Identiv, Infineon, NuCurrent, NXP Semiconductors, Sony et ST Microelectronics.

Cette feuille de route 2026 met en avant six priorités de développement majeures pour les futures normes NFC :

Débits de données plus rapides : Exploration d'une augmentation pouvant atteindre jusqu'à huit fois les débits actuels standardisés (par exemple, passer de 106 kbit/s à potentiellement 848 kbit/s en NFC-A/B), pour des transferts de données plus rapides, fluides et réactifs entre appareils. Amélioration de l'interopérabilité en mode lecteur : Mise en place de tests d'applications de bout en bout afin de garantir un fonctionnement cohérent et fiable du mode lecteur NFC sur tous les appareils certifiés et dans divers cas d'usage. Avancées en matière de sécurité : Publication du premier Profil de Sécurité des Contrôleurs NFCétablissant des exigences minimales pour la sécurité matérielle ; préparation des protocoles contre les menaces post-quantiques ; renforcement des protections contre les attaques par relais. Évolution de la recharge sans fil NFC : Développement de nouvelles spécifications pour la recharge sans fil NFC de prochaine génération, avec des objectifs incluant des niveaux de puissance plus élevés, la prise en charge d'appareils dotés de plusieurs récepteurs de charge, et des profils adaptés à différentes catégories : au-delà des usages actuels limités aux accessoires à faible puissance. Tap multifonction (Multi-Purpose Tap) : Progression de la fonctionnalité de tap contextuel, permettant à un seul contact NFC de déclencher plusieurs actions selon le contexte, en laissant le lecteur demander les identifiants ou informations spécifiques nécessaires. Amélioration des clés numériques : Exploration de nouvelles expériences et exigences pour les clés numériques afin de répondre à un plus large éventail de besoins industriels, en s'appuyant sur l'adoption croissante pour une gestion pratique et sécurisée des clés.

Cette feuille de route 2026 fait suite à celle de 2023, qui a contribué à plusieurs fonctionnalités intégrées dans la Release 15 NFC (juin 2025), avec des certifications publiques débutant fin 2025 et des produits conformes arrivant en 2026.



Du côté d'Apple, l'année dernière a vu une extension notable de Tap to Pay sur iPhone dans de nombreux pays supplémentaires, permettant aux commerçants d'accepter des paiements sans contact directement via la puce NFC de l'iPhone, sans matériel supplémentaire. Par ailleurs, en réponse à la réglementation européenne, Apple a ouvert un accès plus large à la puce NFC de l'iPhone pour les tiers, autorisant des développeurs et services comme Curve ou PayPal à proposer des solutions de paiement NFC concurrentes d'Apple Pay sur iOS en Europe.



Quoiqu'il en soit, nous sommes impatients de découvrir quelles nouveautés seront intégrées cette année sur la gamme iPhone 18, iPhone Fold y compris.