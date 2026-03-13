L'écran de l'iPhone pliable d'Apple va entrer en production de masse

Les rumeurs s'intensifient autour du premier iPhone Fold d'Apple, qui pourrait marquer une vraie rupture dans la gamme iPhone avec un modèle pliable, enfin. Selon des sources fiables issues de la chaîne d'approvisionnement chinoise, Samsung Display s'apprête à lancer la production en série des panneaux OLED destinés à ce appareil innovant dès mai 2026.

Un indice de plus sur sa sortie prochaine

Des leakers reconnus sur Weibo, comme "Instant Digital", confirment que la fabrication massive débutera prochainement, tandis que "Fixed Focus Digital" assure que l'écran principal sera beaucoup plus plat que sur la plupart des smartphones pliables actuels du marché (Samsung Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold, etc.). De quoi nous rassurer sur sa sortie prochaine, en septembre pour être précis.



Comme évoqué à plusieurs reprises dans nos colonnes, Apple aurait en grande partie résolu le fameux problème du pli visible au centre de l'écran, ce point faible récurrent des foldables.

D'autres informations évoquent un panneau "pratiquement sans pli" ou "totalement exempt de pli", même si l'analyste Mark Gurman de Bloomberg tempère un peu : la technologie avancée retenue par Apple réduit fortement la marque de pli sans la faire disparaître à 100 %, le résultat restant "très bon mais pas parfait".



Parmi les caractéristiques attendues pour cet iPhone Fold 2026 :

Écran interne de 7,8 pouces quasi sans pli une fois déplié

Écran externe (couverture) d'environ 5,5 pouces pour une utilisation quotidienne comme un iPhone classique

Capteur Touch ID intégré (probablement sous l'écran ou sur le côté)

Double capteur photo arrière

Puce A20 (dernière génération attendue)

Modem C2 développé en interne par Apple

Le lancement est prévu pour l'automne 2026, très probablement en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, lors du keynote habituel de septembre. La production devrait s'accélérer fortement à l'approche de cette période pour répondre à la demande mondiale.



Ce premier iPhone Fold pourrait enfin permettre à Apple de concurrencer sérieusement Samsung sur le segment des smartphones pliables, en misant sur une expérience premium sans compromis sur la qualité d'écran et la durabilité. On parle aussi d'une autonomie record avec une batterie géante !