Un rendu vidéo bluffant de l’iPhone XX des 20 ans signé Jon Prosser

Si je vous dis écran quad-curvé, double capteur et batterie révolutionnaire ? Vous répondez : iPhone XX ! Celui qu'on attend pour fêter le 20e anniversaire de l'iPhone, attendu donc en 2027, se montre dans de nouveaux rendus dévoilés par Jon Prosser via sa dernière vidéo YouTube. Ce modèle spécial se distingue des iPhone actuels avec un design très ambitieux centré sur un écran OLED incurvé sur les quatre côtés. Et, en le voyant, on se rappelle l'iPhone X de 2017, et même l'iPhone Air de l'an dernier.

Un design immersif inédit

Le point le plus spectaculaire est cet écran incurvé sur les quatre côtés qui enveloppe l’appareil. Avec des bordures extrêmement fines, la façade avant paraît presque entièrement continue, offrant une immersion visuelle inédite chez Apple, le rêve de Jony Ive en son temps. Comme vu récemment, Samsung serait le fournisseur exclusif de ces panneaux OLED avancés, ce qui expliquerait le style très proche des Galaxy les plus incurvés. Ce design marquerait une vraie rupture esthétique, plus marquée encore que le passage à l’encoche ou à la Dynamic Island. En y regardant de près, on voit des similitudes avec l'iPhone X de 2017, qui avait révolutionné le genre avec un cadre arrondi en acier inoxydable, Face ID et sans bouton d'accueil pour une navigation par gestes.

Double capteur photo à l’arrière : un choix surprenant

Autre surprise de taille : les rendus montrent uniquement deux capteurs photo à l’arrière. Habituellement, Apple réserve la configuration triple (ou plus) aux modèles Pro. Cela soulève trois hypothèses :

Soit ce modèle anniversaire se positionne en dehors de la hiérarchie classique Pro / Pro Max.

Soit ce nouveau langage de design (et ce module photo plus discret) sera étendu à plusieurs modèles de la gamme 2027.

Soit Apple a réussi à combiner deux capteurs en un, comme le grand-angle et l'ultra grand-angle.

Des avancées techniques majeures

Au-delà du design, plusieurs améliorations internes sont évoquées :

Batterie à anode en silicium : cette nouvelle technologie permettrait d’augmenter significativement la capacité sans alourdir ni épaissir l’appareil, promettant une autonomie nettement supérieure.

RAM HBM (High-Bandwidth Memory) : Apple miserait sur cette mémoire ultra-rapide pour booster les performances d’Apple Intelligence directement sur l’appareil.

Puce A21 : la prochaine génération de puce Apple Silicon.

Capteur HDR amélioré : pour de bien meilleurs résultats en conditions de lumière difficiles.

Un iPhone anniversaire très attendu

Prévu pour célébrer les 20 ans de l’iPhone (2007-2027), ce modèle, appelé XX pour le moment (vingt en chiffres romains), semble destiné à être une édition ultra-premium. Cependant, ces rendus restent des concepts basés sur des informations de la chaîne d’approvisionnement et doivent être pris avec prudence. Le design final pourrait encore évoluer. Si ces éléments se confirment, l’iPhone des 20 ans pourrait bien être l’un des plus beaux et des plus innovants jamais conçus par Apple, avec un mélange inédit de design radical et de technologies de pointe. Pour nous, ce sera tout simplement l'iPhone Air amélioré, sans les concessions actuelles (autonomie, photo).

Chez iPhoneSoft, on attend avec impatience de nouvelles fuites pour confirmer ou infirmer ces rendus. Quel aspect vous impressionne le plus : l’écran incurvé sur 4 côtés, la batterie révolutionnaire ou le retour à un module photo plus discret ?