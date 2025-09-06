Jon Prosser publie un faux Keynote pour présenter l'iPhone 17 Pro

À quelques jours du Keynote officiel d’Apple, prévu ce mardi 9 septembre 2025, Jon Prosser a dévoilé une vidéo si réaliste qu’elle imite parfaitement une présentation Apple. Une nouvelle démarche qui devrait une fois de plus faire "plaisir" à Apple.

Jon Prosser publie un faux Keynote d’une qualité impressionnante avant l’événement Apple du 9 septembre

À seulement quelques jours du Keynote officiel d’Apple prévu ce mardi 9 septembre 2025, le célèbre leaker Jon Prosser a surpris tout le monde en publiant une vidéo qui imite à la perfection une véritable présentation Apple. Ce mock keynote ne se contente pas de montrer l’iPhone 17 Pro comme l'indique le titre de la vidéo, il couvre plusieurs des produits attendus, dont l'iPhone 17 Air, la nouvelle Apple Watch Series 11 et les AirPods Pro 3.

La qualité de la vidéo est telle qu’il est presque impossible, au premier visionnage, de distinguer ce contenu d’un vrai Keynote officiel. Prosser a soigné chaque détail : transitions fluides, discours calqués sur le style des dirigeants d’Apple, visuels ultra réalistes et même la mise en scène typique de la marque.



Dans cette vidéo, Jon Prosser présente l'iPhone 17 Pro avec ses caractéristiques supposées : un design plus fin et plus léger, de nouveaux coloris, ainsi que des améliorations au niveau des caméras et des performances. Il enchaîne ensuite avec la présentation de la nouvelle génération d’Apple Watch, plus puissante et intégrant de nouvelles fonctions santé. Enfin, la vidéo se conclut sur les AirPods Pro 3 et le tant attendu iPhone 17 Air.



Ce faux Keynote suit la même structure qu’une véritable conférence Apple, avec une narration fluide et des images de produits si réalistes qu’elles semblent avoir été produites par l’équipe marketing d’Apple elle-même. C’est probablement la vidéo la plus aboutie jamais publiée par Prosser, ce qui explique pourquoi elle crée autant d'enthousiasme à quelques jours du véritable événement.



Ce coup d’éclat arrive dans un contexte tendu. Apple a récemment déposé une plainte officielle contre Jon Prosser, l’accusant d’avoir participé à une fuite majeure de données confidentielles concernant iOS 26, la prochaine grande mise à jour logicielle des iPhone.

Selon la plainte, Prosser aurait encouragé son complice, Michael Ramacciotti, à obtenir illégalement l’accès à un iPhone interne utilisé par un employé Apple. Ce dernier testait iOS 26 sur l’appareil, qui aurait été filmé à son insu avant que la vidéo ne soit transmise à Prosser pour diffusion. Apple reproche à ce dernier non seulement d’avoir publié ces informations, mais aussi d’avoir orchestré leur obtention. L’employé concerné a été licencié pour non-respect des règles de sécurité internes.



Rendez-vous le 9 septembre sur iSoft pour visionner ensemble le Keynote officiel d'Apple.