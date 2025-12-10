Bruxelles rappelle à Apple que le transfert iOS-Android vient du DMA

Quand deux géants de la tech que tout oppose décident de travailler main dans la main, il y a forcément une bonne raison. Apple et Google viennent d'annoncer une collaboration pour simplifier radicalement le transfert de données entre iPhone et smartphones Android. Mais attention : si l'initiative peut sembler sympathique en surface, Bruxelles tenait à rappeler hier que cette nouveauté n'est pas un acte de générosité spontanée. Le Digital Markets Act (DMA) est passé par là, et l'Union européenne ne compte pas laisser les deux firmes s'attribuer tout le mérite.

Le DMA pousse Apple hors de sa zone de confort

La Commission européenne a été claire dans sa déclaration à 9to5Mac : ce rapprochement entre iOS et Android découle directement des obligations du DMA. Depuis deux ans, les équipes d'Apple et de Google planchent avec Bruxelles pour mettre en place une véritable portabilité des données. Un changement de paradigme pour Apple, qui a toujours misé sur la fluidité de son écosystème pour retenir ses utilisateurs. Perdre un iPhone pour passer sur Android était jusqu'ici un parcours du combattant, et l'inverse n'était guère plus simple avec les outils existants comme Move to iOS.



Ce qui change maintenant ? Tout, ou presque. Le nouveau système permettra de transférer sans fil et de manière automatisée les contacts, messages, photos, documents, réseaux Wi-Fi enregistrés, mots de passe et même les données d'applications tierces. Une montée en puissance considérable par rapport aux solutions actuelles, souvent bancales et incomplètes. S'ajoute à cela le transfert d'eSIM entre iPhone et Android, déjà opérationnel depuis octobre dernier chez plusieurs opérateurs européens.

Apple devra faciliter les départs

Ironie du sort pour Apple : le constructeur qui a bâti son succès sur un écosystème fermé et cohérent doit désormais rendre les sorties aussi simples que les entrées. Pour une entreprise qui vend des services et du matériel en misant sur l'effet d'entraînement entre produits, faciliter le passage vers Android ressemble à un pari risqué. Pourtant, cette contrainte réglementaire pourrait aussi jouer en faveur de Cupertino en rendant l'arrivée sur iPhone tout aussi accessible aux utilisateurs Android.

La fonctionnalité apparaît déjà dans Android Canary et devrait intégrer une prochaine bêta d'iOS 26 en 2026. Bonne nouvelle : contrairement à d'autres mesures du DMA réservées à l'Union européenne, ce transfert simplifié sera disponible mondialement. De quoi redistribuer les cartes sur un marché mobile où changer d'écosystème relevait jusqu'ici du choix drastique.