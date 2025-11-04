Apple va supprimer une fonction de l'Apple Watch en Europe à cause du DMA

apple watch ultra iconDès la sortie d'iOS 26.2 en décembre, Apple va désactiver une fonction clé de l’Apple Watch et de l’iPhone en Europe. Pour la première fois, la marque retire une fonctionnalité native afin de se conformer à la réglementation européenne, suscitant la frustration des utilisateurs.

Apple retire une fonction majeure de l’Apple Watch et de l’iPhone en Europe

Apple a annoncé qu’une fonctionnalité clé de l’Apple Watch et de l’iPhone sera prochainement désactivée pour les utilisateurs en Europe. Il s’agit de la synchronisation automatique des réseaux Wi‑Fi entre les deux appareils, une première dans l’histoire de la marque. Cette décision est motivée par la nécessité pour Apple de se conformer au Digital Markets Act (DMA), la nouvelle réglementation européenne encadrant les grandes plateformes technologiques.

Aujourd’hui, l’Apple Watch peut se connecter automatiquement à un réseau Wi‑Fi détecté par l’iPhone même lorsque ce dernier n’est pas à proximité. Avec la mise à jour prochaine, cette fonction ne sera plus disponible pour les utilisateurs européens. Apple explique qu’elle souhaite protéger la vie privée de ses clients, tout en respectant les exigences du DMA, qui impose un partage plus ouvert de certaines données avec des accessoires tiers.

apple watch series 11 apple officiel

Pour les utilisateurs, l’impact concret sera limité dans la majorité des cas. L’Apple Watch devra se connecter manuellement à un réseau Wi‑Fi si l’iPhone n’est pas à portée. Cependant, cette décision marque un changement important, c’est la première fois qu’Apple retire volontairement une fonction de ses appareils spécifiquement pour l’Europe.

Apple prévient que cette mesure pourrait n’être que le début. La marque indique que le DMA complique le lancement de nouvelles fonctionnalités dans l’Union européenne et que d’autres ajustements pourraient suivre dans le futur. Dans l'autre sens, nous apprenons ce soir que la traduction en direct des AirPods arrive en Europe le mois prochain.

Cette décision montre à quel point la législation européenne peut désormais avoir un impact direct sur le fonctionnement des appareils Apple en France et en Europe. Apple confirme ici qu’elle n’hésitera pas à retirer certaines fonctionnalités actuellement disponibles si cela s’avère nécessaire pour se conformer au DMA.

Alchamed - iPhone premium

Autant l’Europe nous fait clairement suer avec leur nouvelle politique de merde, autant Apple joue clairement dessus aussi je pense. Il n’y a qu’à voir la tonne de services dispo ailleurs et pas chez nous depuis belle lurettes maintenant. Bref, il y en a pas un pour rattraper l’autre 😒

04/11/2025 à 23h22

Francis52 - iPhone premium

Apple et son chantages, car bien des trucs qui sont aux US ne sont toujours pas disponibles ici.
De toute façon la montre est en wifi quant ont oublie le téléphone.
Les appels passent par le Wifi.
Dans le pire des cas il vaudra taper le code Wifi sur la montre !
C’est déjà ainsi pour les autres appareils.

04/11/2025 à 22h56

Jayalilo - iPhone premium

Allez hop s’il commence à supprimer certaines fonctions je vais vite m’en débarrasser et on devrait tous le faire pour montrer à l’Europe qu’il commence à nous gonfler avec leurs exigences à notre détriment

04/11/2025 à 22h05

Bi24lou - iPhone premium

L’Europe me fait 💩😡‼️‼️

04/11/2025 à 22h04

Kevin - iPhone

C’est bien la preuve qu’on est libres de rien dans cette europe ….
A quoi ça sert à part à nous faire chier …..

04/11/2025 à 22h03

Istfleur - iPhone

Vive la liberté en Europe

04/11/2025 à 22h00

Maxime21 - iPhone

Merci l’Europe…

04/11/2025 à 22h00

