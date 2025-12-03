Bilan Strava 2025 : l'Apple Watch championne toutes catégories

Strava dévoile ce 3 décembre son bilan annuel 2025, et les chiffres confirment une tendance forte : l'Apple Watch s'impose comme la montre connectée préférée des sportifs sur la plateforme. Avec plus de 180 millions d'utilisateurs analysés à travers le monde, ce rapport offre un aperçu fascinant de l'évolution des pratiques sportives et de l'adoption des technologies fitness. L'écosystème Apple y occupe une place de choix, mais les données révèlent aussi quelques paradoxes surprenants.​

L'Apple Watch s'affirme leader

Dans la catégorie des montres connectées, l'Apple Watch décroche la première place sur Strava en 2025. Ce succès n'est pas anodin : contrairement aux marques spécialisées dans le sport comme Garmin ou COROS, Apple propose une montre polyvalente qui séduit bien au-delà des athlètes purs et durs. La tocante californienne réussit le pari de conjuguer lifestyle et performance, attirant notamment un public féminin qui l'utilise 70% plus que les hommes pour enregistrer leurs activités. Cette différence s'explique probablement par le positionnement marketing d'Apple, moins agressif et plus inclusif que celui des fabricants traditionnels d'équipements sportifs.​

Du côté de la concurrence, COROS connaît la plus forte croissance de l'année sur la plateforme, tandis que les dispositifs sans écran comme Oura et Whoop gagnent du terrain. Apple Santé, l'application native qui synchronise les données de l'Apple Watch, décroche quant à elle la troisième place du classement général des dispositifs d'enregistrement, derrière Garmin mais devant tous les autres acteurs du marché.

Le smartphone résiste face aux montres

Paradoxe technologique de l'année : malgré l'explosion des montres connectées, 72% des utilisateurs Strava continuent d'enregistrer leurs séances directement via leur smartphone. Cette statistique surprenante montre que le téléphone, glissé dans une poche ou attaché au bras, reste l'outil privilégié de millions de sportifs. Garmin arrive en deuxième position du classement global, suivi par Apple Santé en troisième place. Le match se joue donc entre trois univers : l'application mobile pure, les montres sport spécialisées, et l'écosystème Apple qui marie les deux approches.​

Le rapport Strava 2025 révèle un changement générationnel marquant dans le rapport au sport. La Gen Z considère désormais le fitness comme une priorité budgétaire : 64% d'entre eux préfèrent dépenser leur argent dans du matériel sportif plutôt que dans un "rendez-vous galant". Cette génération, 63% plus encline que la Gen X à investir dans des dispositifs portables, booste les ventes de wearables dont l'Apple Watch fait partie. Plus révélateur encore, ces jeunes utilisateurs déclarent vouloir augmenter leur temps sur Strava en 2026, tout en réduisant leur présence sur Instagram et TikTok. Un signal fort qui confirme que le sport connecté devient un nouveau terrain de socialisation, où l'écosystème Apple occupe une position stratégique grâce à son intégration fluide entre Watch, iPhone et services associés.​

