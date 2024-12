Strava 2024 : l'Apple Watch détrône Garmin dans une année record

L'année 2024 marque un tournant significatif pour Strava, le réseau social sportif qui ne cesse de croître avec désormais plus de 135 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde. Au-delà des chiffres impressionnants, c'est surtout l'évolution des usages et des équipements qui retient l'attention cette année.

L'Apple Watch détrône Garmin

Un changement majeur s'est opéré dans le domaine des équipements connectés : l'Apple Watch a pris le dessus sur les montres Garmin, historiquement dominantes sur la plateforme. L'Apple Watch Series arrive en première position, suivie par l'Apple Watch SE (actuellement en promo), reléguant la Garmin Forerunner 245 à la troisième place. Cette évolution traduit l'arrivée massive de nouveaux utilisateurs, souvent débutants, qui privilégient la polyvalence de l'Apple Watch aux fonctionnalités plus spécialisées des montres Garmin.



Néanmoins, il est intéressant de noter que les utilisateurs se tournent davantage vers les montres connectées pour les distances plus importantes : 83% utilisent une montre pour les courses de 10km, et ce chiffre monte à 92% pour les marathons. En somme, plus l'activité sportive est extrême plus les montres Garmin sont plébiscitées. L'Apple Watch demeure la montre connectée préférée des sportifs occasionnels et modérés.

L'explosion du sport social

2024 marque également l'essor spectaculaire du sport en groupe sur Strava. Les clubs de course à pied ont connu une augmentation de 59% de leur création cette année, tandis que les activités regroupant plus de 10 personnes ont progressé de 18%. Cette dimension sociale du sport prend une nouvelle ampleur, particulièrement auprès de la génération Z, où un athlète sur cinq aurait même trouvé l'amour grâce aux groupes de course à pied sur la plateforme. Les activités en groupe durent en moyenne 40% plus longtemps que les sorties en solo, démontrant que le sport devient un véritable moment de partage et de socialisation.



Le rapport Strava 2024 révèle également une transformation profonde dans la manière dont les sportifs s'entraînent. Exit le "no pain, no gain", place à une approche plus équilibrée et durable. Plus d'un cinquième des entraînements enregistrés durent moins de 20 minutes, témoignant d'une volonté de maintenir une routine régulière plutôt que de rechercher l'épuisement.



Cette évolution de Strava reflète une transformation plus large des pratiques sportives, où la performance pure laisse progressivement place à une approche plus équilibrée et sociale du sport. Pour Apple, c'est une victoire significative qui confirme la pertinence de sa stratégie sur le marché des montres connectées, même si Garmin conserve sa position de référence auprès des sportifs plus expérimentés.

