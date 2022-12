L'app gratuite Heypster-gif débarque sur Apple Watch

Souvenez-vous de heypster-gif ? La première application européenne (et même française) de GIFs qui débarquait en 2021. Et bien le développeur Kevin Choleau continue son petit bonhomme de chemin et propose une version adaptée aux Apple Watch. Quelques semaines après avoir porté son app sur Mac, il nous gratifie d'une extension pour les montres Apple qui a plusieurs atouts dans sa manche.

heypster-gif sur watchOS

Autant le préciser tout de suite, l’application Heypster-Gif est gratuite, sans aucun achat intégré, ni bannière publicitaire. Mieux, elle n'a recours à aucun traqueur et n'histories pas les recherches des utilisateurs. Ce qui n'est pas un détail en ces temps compliqués pour la confidentialité.

Alors qu'elle permet de trouver des petites animations percutantes à partager en toutes occasions, Heypster-Gif (oui, le nom n'est pas facile) se targue d'être la première plateforme de GIFs à avoir son application sur Apple Watch. Giphy (Meta) n’est pas présent sur watchOS et Tenor-gif (Google) ne dispose pas de sa propre application. En revanche, ce service est inclus par défaut dans la fonction Image d’iMessage.



La version Apple Watch est complète avec un accès total au moteur de recherche comme sur iOS, ainsi qu'un top 15 des mots clés les plus demandés pour gagner du temps et éviter de taper / dicter sur la tocante.



Une fois un GIF - Graphics Interchange Format - sélectionné et chargé (parfois quelques secondes sont nécessaires à cause de la qualité HD), il est facile de le partager via iMessage ou autre depuis l’Apple Watch.

L’app nécessite watchOS 9 minimum (donc au moins une Apple Watch Series 4) car elle nécessite une nouveauté de partage étendu. Heypster est disponible sur iPhone, iPad, Mac et donc Apple Watch.

Télécharger l'app gratuite heypster-gif