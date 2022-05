L'Apple Watch 7 débarque en reconditionnée sur le site d'Apple US

⏰ Il y a 43 min (Màj il y a 29 min)

Julien Russo

Sur l'Apple Store en ligne, les produits reconditionnés rencontrent un joli succès, ce sont des appareils qui sont remis à neuf avec plusieurs garanties qui permettent d'avoir l'esprit tranquille au moment de la commande. Si la catégorie "reconditionné" sur le site d'Apple se concentre majoritairement sur les appareils les plus coûteux comme les Mac et les iPhone, on constate aussi une ouverture aux produits plus accessibles du type : l'Apple Watch !

L'Apple Watch Series 7 débarque en reconditionné sur l'Apple Store en ligne aux États-Unis

Bonne nouvelle pour les clients américains, il est désormais possible d'avoir de belles réductions sur l'Apple Watch Series 7. Pour cela, il n'est pas nécessaire de passer par le processus de commande classique via la rubrique "Apple Watch" du site, mais depuis la catégorie "Refurbished", la page qui regroupe toutes les offres bon plan sur les produits Apple remis à neuf.



Comme d'habitude sur les produits reconditionnés, le choix est extrêmement limité, car la mise à disposition se fait en fonction des retours clients suite à un mécontentement par exemple.

L'Apple Store US ne propose que des Apple Watch Series 7 GPS en aluminium reconditionné avec quelques options de bracelets sport assortis.

Les réductions ne sont pas énormes, elles tournent aux environs des 50 à 70 dollars, ce qui reste tout de même attrayant pour les consommateurs qui ont un budget serré.

En général, les produits reconditionnés sont essentiellement des appareils d'anciennes générations, des modèles qui ont été lancés il y a 2-3 ans ou plus.

Cependant, cette fois-ci, Apple préfère prendre le risque de vendre des Apple Watch disponibles depuis septembre 2021, cette stratégie peut s'expliquer par l'absence des promotions intéressantes chez les revendeurs en ce qui concerne l'Apple Watch Series 7. Que ça soit aux États-Unis ou à l'international, les revendeurs n'ont pas de raisons de brader le prix la Series 7 comme celle-ci rencontre un grand succès !



Les appareils mis à disposition en reconditionnement viennent principalement des rétractations d'achats en neuf ou encore des réparations. L'avantage de commander des produits reconditionnés sur l'Apple Store en ligne, c'est aussi la chance de trouver de solides engagements. Vous avez l'assurance que le produit a été testé (dans sa totalité) et nettoyé en profondeur. Le système d'exploitation est souvent mis à jour manuellement et les produits sont reconditionnés dans une boîte flambant neuve avec de nouveaux câbles et accessoires.

On peut le dire... C'est du reconditionnement très haut de gamme ! Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Apple propose également aux clients une garantie d'un an avec une livraison et un retour gratuits. Difficile de faire mieux.