Apple Watch Series 10 : 19 cadrans gagnent l'affichage continu grâce à watchOS 26

L'Apple Watch Series 10 et sa technologie d'affichage avancée ouvrent de nouvelles perspectives avec watchOS 26. Cette mise à jour majeure transforme l'expérience utilisateur en exploitant enfin le potentiel de l'écran amélioré de la dernière génération d'Apple Watch.

Un écran plus fluide au service de nouveaux cadrans

L'Apple Watch Series 10 intègre une technologie d'affichage avec un taux de rafraîchissement accéléré. Cette amélioration permet l'affichage d'un indicateur de secondes même en mode Always On, une fonctionnalité longtemps attendue par les utilisateurs. Initialement limitée à trois cadrans (Flux, Reflections et Activity Digital), cette capacité s'étend désormais considérablement grâce à watchOS 26.

Les cadrans traditionnels comme California et Utility bénéficient particulièrement de cette évolution. Ces interfaces, qui peuvent afficher des chiffres autour d'un cadran analogique classique, offrent maintenant une expérience horlogère authentique avec leur trotteuse animée en permanence.

Voici la liste complète des cadrans compatibles avec l'affichage des secondes en mode Always On dans watchOS 26 :

Activity Analog et Activity Digital

California et Utility

Color, Contour et Count Up

Flux et GMT

Infograph, Meridian et Metropolitan

Nike Analog et Numerals Mono

Pride Harmony et Reflections

Stripes et Solar Analog

Unity Rhythm

Cette liste couvre la plupart des cadrans avec des aiguilles des secondes analogiques standard, transformant l'Apple Watch Series 10 en véritable montre traditionnelle numérique.

Le cadran California prend bien en charge le déplacement en continu de l'aiguille des secondes

Une organisation repensée

WatchOS 26 introduit également une galerie de cadrans structurée en catégories thématiques, facilitant la découverte selon les préférences de chaque utilisateur. De nombreuses autres fonctionnalités sont à découvrir dans watchOS 26, en particulier pour les Series 9, 10 et Ultra qui bénéficient d'améliorations particulières.