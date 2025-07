SmartThings ajoute des routines IA et le support Apple Watch

Samsung renforce sa plateforme SmartThings, introduisant des fonctionnalités basées sur l'IA et une intégration plus poussée dans l'écosystème Apple pour simplifier la gestion de la maison intelligente pour les utilisateurs, notamment sur la tocante intelligente.

SmartThings aime l'écosystème Apple

L'application SmartThings mise à jour propose désormais un assistant de création de routines alimenté par l'IA, permettant aux utilisateurs de créer des automatisations complexes avec des phrases simples comme « Éteindre les lumières quand je pars ». Utilisant la technologie des grands modèles de langage, cet outil simplifie la configuration pour les débutants tout en accélérant la personnalisation pour les utilisateurs avancés.

La mise à jour améliore aussi (et surtout) les fonctionnalités de l'Apple Watch, permettant aux utilisateurs de changer de lieu, contrôler des appareils et gérer des routines directement depuis leur poignet. Cette commodité permet de déverrouiller des portes ou d'ajuster l'éclairage sans utiliser l'iPhone, idéal pour les modes de vie chargés. L'application iOS prend désormais en charge le mode sombre pour une meilleure visibilité et une efficacité énergétique, ainsi que la configuration "calme", étendue à 59 pays pour une expérience au premier lancement plus fluide.



SmartThings Find permet désormais aux utilisateurs Galaxy de partager les emplacements des SmartTags avec les utilisateurs Apple disposant d'un compte Samsung, améliorant le suivi multiplateforme des objets perdus.



Une nouvelle fonctionnalité Virtual Home permet de tester des automatisations, y compris des options pour la famille et les animaux, sans achat de matériel. SmartThings Energy permet également de surveiller la consommation d'énergie et d'estimer les factures.

Une stratégie opposée à Apple

La stratégie de Samsung vise à concurrencer Google Home et Apple Maison en privilégiant la compatibilité multiplateforme. En adoptant rapidement les mises à jour Matter, SmartThings prend en charge une large gamme d'appareils, attirant les utilisateurs recherchant de la flexibilité. En revanche, l'intégration plus lente de Matter par Apple met l'accent sur une expérience contrôlée, comme souvent avec la Pomme. La stratégie de Samsung positionne SmartThings comme un hub ouvert et polyvalent, particulièrement pour les utilisateurs d'iPhone gérant des appareils Samsung avec d'autres dispositifs.



L'application SmartThings mise à jour est disponible sur l'App Store, prenant en charge iPhone et iPad (iOS/iPadOS 16.0+), Apple Watch (watchOS 9.0+) et Apple Vision (visionOS 1.0+).

Télécharger l'app gratuite SmartThings